Вони не знали про плани Путіна вдертися в Україну аж до 24 лютого. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

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Ще до інтерв'ю пана Буданова (яке вийшло 24 травня – 24 канал), ми знали, що більшість кремлівських посадовців теж не знали до 24 лютого, що саме почнеться повномасштабна війна,

– розповів він.

Як додав Михайлов, коли команда Conflict Intelligence Team робила свої висновки безпосередньо перед вторгненням, говорили про те, що не знають, чи взагалі почнеться війна. Однак все йшло до того, що Путін міг віддати наказ.

"Ще 23 лютого вони (росіяни – 24 канал) вони цілком могли повернутися до якихось постійніших таборів, наприклад, біля Воронежу. Але цього не відбулося", – додав він.

Інший план Путіна

Також в Росії був варіант відкрито зайти російськими військами на території тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях та оголосити, що вони нібито "під захистом Росії".

"Однак він обрав найбожевільніший варіант дій", – додав Михайлов.

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