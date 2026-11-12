"Каждый сантиметр земли": в ISW раскрыли максималистские притязания России на переговорах

Россия не намерена ограничиваться захватом всего Донбасса и продолжает претендовать на гораздо более обширные украинские территории. Об этом свидетельствуют заявления российских высокопоставленных чиновников по итогам переговоров в Абу-Даби.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какие территориальные претензии озвучили представители Кремля?

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Россия якобы захватит "каждый сантиметр своей земли" – так или иначе. Он также повторил тезис Путина, который тот озвучил в июне 2025 года: "Где ступила нога российского солдата – там Россия".

Кроме того, Мединский заявил, что Москва не согласится на обмен территориями и продолжит расширять так называемую "зону безопасности" в Украине. Вероятно, речь идет о территориях на севере Сумской и Харьковской областей, которые Россия называет частью "буферной зоны".

Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (...) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны,

– подчеркнули американские аналитики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Москва продолжит придерживаться курса, соответствующего требованиям Путина, озвученным в июне 2025 года.

Тогда российский диктатор потребовал вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в частности из районов, которые российская армия так и не смогла оккупировать. Кроме того, Кремль настаивал на демилитаризации и так называемой "денацификации" Украины, что фактически предполагало замену украинской власти на пророссийскую, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Москва неоднократно заявляла: вывод ВСУ со всей Донецкой области является необходимым, но недостаточным условием для мирного урегулирования. Путин и другие российские чиновники по-прежнему подтверждают, что Кремль не отказался от своих максималистских требований.

В то же время украинские военные продолжают контролировать часть территорий, на которые претендует Россия. В частности, под контролем Сил обороны находятся 0,38% Луганской области, 20,12% Донецкой, 24,42% Запорожской и 30,11% Херсонской областей.

Напомним, США предложили Украине и России территориальный компромисс по Донбассу, чтобы возобновить мирные переговоры. План предусматривал, что Москва получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в пределах нынешней линии соприкосновения, но не будет претендовать на города Донбасса, удерживаемые ВСУ.