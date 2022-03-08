Завтра ракеты могут попасть в ваш город, – Резников обратился к лидерам и жителям мира

Алексей Резников 8 марта обратился к лидерам свободного мира, а также к жителям всех стран. Он подчеркнул, что российские ракеты завтра могут попасть уже не в украинский город.

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем очередном обращении отметил, что две недели назад мир изменился. Изменилось все, хотя не все еще это понимают.

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Резников обратился ко всему миру

Министр напомнил, что 24 февраля Россия открыто напала на Украину. А восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили – "их там нет".

Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы,

– добавил глава Минобороны.

Он отметил, что российские ракеты сегодня летят в украинские города, однако завтра они могут попасть и в другую страну. Министр подчеркнул, что государство-агрессор не понимает обеспокоенностей, предупреждений и призывов к диалогу.

Резников обратился к мировым лидерам и жителям всех стран: смотрите видео

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