Кремлю нужна победа, – военный объяснил, возможен ли в Украине "корейский" сценарий

Из-за вероятного поражения планы России по Украине постоянно меняются. Заговорили и о "корейском" сценарии.

Однако Вооруженные Силы Украины разбивают все планы оккупантов. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный и нардеп Роман Костенко.

Обратите внимание Путин обратился за помощью в Северную Корею, но даже там отказали, – СМИ

По его словам, у россиян могут быть любые планы, которые ВСУ предотвращают. "Когда они (росармия – 24 канал) за 3 дня хотели оккупировать всю Украину, мы разбили им этот план наглухо", – подчеркнул Костенко.

Россия хочет показать силу своей армии

Затем Россия решила, что ей нужно сделать сухопутный "коридор" в Приднестровье, чтобы показать "победу". Одним из факторов вторжения оккупантов было то, что они хотели показать всему миру, как их армия сильна, чтобы потом увереннее играть на мировой арене.

Им (Кремлю – 24 канал) однозначно победа нужна. В этом и есть опасность для нас,

– заметил военный.

В планах России сейчас, как отметил Костенко, хотя бы присоединить Донецкую и Луганскую области и сделать коридор в Крым. Однако Украине нужно и такой план разбивать. Украинская армия пытается это сделать.

Украина – не Корея

Костенко объяснил, что в Северной и Южной Корее люди были за разные политические силы, потому она и разделилась. У нас война с Россией объединила людей. Только единицы несут пророссийский нарратив.

"Мы – не Северная или Южная Корея. Мы – Украина. И сейчас мы объединены как никогда", – добавил он.

Костенко рассказал о "корейском" сценарии в Украине: смотрите видео