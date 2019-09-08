Кремлю недостаточно уступчивости украинских политиков, – Казарин

Украинские политики верят, что с Москвой можно договориться, а поиск компромисса обречен на успех. Однако власти Российской Федерации идет по другому сценарию.

Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Казарин в своем видеоблоге "Грани правды". По его словам, политики думают, что в Кремле сидят рациональные люди, которым выгодны мир и торговля.

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По его словам, одновременно каждый раз эти же люди узнают, что Путину их уступчивость – недостаточна, "их способность договариваться – кастрированная, а их миролюбие – недостаточно капитулянтское."

Теоретически все это может произойти и с Владимиром Зеленским. В какой-то момент он может понять, что любые попытки "наладить диалог" разбиваются о тот факт, что он – президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык,

– предположил Казарин.

Также добавил: "Для Кремля все это – избыточные атрибуты, которые мешают исправить "ошибку истории" и вернуть Украину назад в империю".

Журналист считает, что именно тогда украинцы увидят внутреннюю эволюцию Зеленского. Подобную той, которая ранее проходила со многими его предшественниками. Которые избавлялись от собственных иллюзий и вынуждены были восстанавливать украинскую государственность только потому, что Москва не оставляла им выбора.

Смотрите полный выпуск видеоблога Павла Казарина "Грани правды":