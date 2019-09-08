13:23
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Кремлю недостаточно уступчивости украинских политиков, – Казарин

      6 Читати новину українською
      Кремлю недостаточно уступчивости украинских политиков, – Казарин
      / Коллаж 24 канала

      Украинские политики верят, что с Москвой можно договориться, а поиск компромисса обречен на успех. Однако власти Российской Федерации идет по другому сценарию.

      Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Казарин в своем видеоблоге "Грани правды". По его словам, политики думают, что в Кремле сидят рациональные люди, которым выгодны мир и торговля.

       Важно: Зеленский снова провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились

      По его словам, одновременно каждый раз эти же люди узнают, что Путину их уступчивость – недостаточна, "их способность договариваться – кастрированная, а их миролюбие – недостаточно капитулянтское."

      Теоретически все это может произойти и с Владимиром Зеленским. В какой-то момент он может понять, что любые попытки "наладить диалог" разбиваются о тот факт, что он – президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык,
      – предположил Казарин.

      Также добавил: "Для Кремля все это – избыточные атрибуты, которые мешают исправить "ошибку истории" и вернуть Украину назад в империю".

      Журналист считает, что именно тогда украинцы увидят внутреннюю эволюцию Зеленского. Подобную той, которая ранее проходила со многими его предшественниками. Которые избавлялись от собственных иллюзий и вынуждены были восстанавливать украинскую государственность только потому, что Москва не оставляла им выбора.

      Смотрите полный выпуск видеоблога Павла Казарина "Грани правды":

       

      blog_ava
      5 вещей, на которых не стоит экономить во время ремонта
      сегодня
      1506
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Видеоблоги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      сегодня , 13:00 Эволюция Зеленского: сработает ли "чудотворный эффект" Кремля
      Павло Казарін 53
      75 годовщина начала операции "Висла": что известно о депортации украинцев
      сегодня , 12:39 75 годовщина начала операции "Висла": что известно о депортации украинцев
      123
      У Трампа исчерпалось терпение и он готов к торговой войне: кто теперь жертва
      сегодня , 12:00 У Трампа исчерпалось терпение и он готов к торговой войне: кто теперь жертва
      Злой Одессит 891
      Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      сегодня , 08:40 Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      Все про екологію 1371
      Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      сегодня , 08:39 Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      15875
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук