18:39
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Кремлю недостатньо поступливості українських політиків, – Казарін

      2869 Читать новость на русском
      Кремлю недостатньо поступливості українських політиків, – Казарін
      / Колаж 24 каналу

      Українські політики вірять, що з Москвою можна домовитись, а пошук компромісу приречений увінчатися успіхом. Однак влада Російсько Ферерації йде за іншим сценарієм.

      Таку думку озвучив журналіст Дмитро Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди". За його словами, політики думають, що в Кремлі сидять раціональні люди, яким вигідні мир і торгівля.

      Важливо: Зеленський знову мав телефонну розмову з Путіним: про що домовилися

      За його словами, водночас кожного разу ці ж люди дізнаються, що Путіну їхня поступливість – недостатня, "їхня здатність домовлятися – кастрована, а їхня миролюбність – недостатньо капітулянтська."

      Теоретично все це може статися і з Володимиром Зеленським. У якийсь момент він може зрозуміти, що будь-які спроби "налагодити діалог" розбиваються об той факт, що він – президент окремої держави, у якої є прапор, гімн і мова,
      – припустив Казарін.

      Також додав: "Для Кремля все це – надлишкові атрибути, які заважають виправити "помилку історії" і повернути Україну назад в імперію".

      Журналіст вважає, що саме тоді українці побачать внутрішню еволюцію Зеленського. Подібну до тієї, яка раніше відбувалася з багатьма його попередниками. Які позбувалися власних ілюзій і змушені були відбудовувати українську державність лише тому, що Москва не залишала їм вибору.

      Дивіться повний випуск відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди":

       

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      35829
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Відеоблоги Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      сьогодні , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 104
      Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна
      сьогодні , 18:02 Спекуляції і піар Медведчука на обміні полоненими: як зупинити агента Путіна
      Інна Жолобович 478
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1770
      Цифровою акцизною маркою по контрабанді
      сьогодні , 17:43 Цифровою акцизною маркою по контрабанді
      263
      Як за літо змінились ціни на житло в передмісті Києва
      сьогодні , 17:30 Як за літо змінились ціни на житло в передмісті Києва
      2119
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук