Кремлю недостатньо поступливості українських політиків, – Казарін

Українські політики вірять, що з Москвою можна домовитись, а пошук компромісу приречений увінчатися успіхом. Однак влада Російсько Ферерації йде за іншим сценарієм.

Таку думку озвучив журналіст Дмитро Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди". За його словами, політики думають, що в Кремлі сидять раціональні люди, яким вигідні мир і торгівля.

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За його словами, водночас кожного разу ці ж люди дізнаються, що Путіну їхня поступливість – недостатня, "їхня здатність домовлятися – кастрована, а їхня миролюбність – недостатньо капітулянтська."

Теоретично все це може статися і з Володимиром Зеленським. У якийсь момент він може зрозуміти, що будь-які спроби "налагодити діалог" розбиваються об той факт, що він – президент окремої держави, у якої є прапор, гімн і мова,

– припустив Казарін.

Також додав: "Для Кремля все це – надлишкові атрибути, які заважають виправити "помилку історії" і повернути Україну назад в імперію".

Журналіст вважає, що саме тоді українці побачать внутрішню еволюцію Зеленського. Подібну до тієї, яка раніше відбувалася з багатьма його попередниками. Які позбувалися власних ілюзій і змушені були відбудовувати українську державність лише тому, що Москва не залишала їм вибору.

Дивіться повний випуск відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди":