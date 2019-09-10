Крещатик среди лидеров: какие улицы мира самые дорогие

Аналитики выяснили, какие улицы мира являются наиболее перспективными по соотношению доходности и арендной платы.

Специалисты оценочной компании Swiss Appraisal исследовали сегмент торговой недвижимости в 200 странах мира.

Читайте также: Почему выгодно инвестировать в элитную недвижимость

Рейтинг улиц мира с максимальной доходностью торговых площадей

1. Улица Пекина (Тбилиси, Грузия) – доходность 9,9%;

2. Улица князя Михаила (Белград, Сербия) – 9,1%;

3. Крещатик (Киев, Украина) – 9%;



Крещатик в тройке лидеров по доходности торговых площадей / Фото: 24 канал

4. Улица Македонии (Скопье, Македония) – 8,75%

5. Столешников переулок (Москва, Россия) – 8,5%.

Актуально! "Лот бимба-ракета": за сколько продают "Арена-Сити" в центре Киева

Высокой доходностью торговых точек на центральных улицах также может похвастаться проспект Гедимина в Вильнюсе и улица Веру в Таллинне – 7%.

Где в мире самая дорогая аренда? В рейтинге улиц с самыми высокими ставками арендной платы лидирует Пятая Авеню в Нью-Йорке.

За ней следует Козуэй-Бэй в Гонконге и замыкают тройку Елисейские поля в Париже.



Елисейские поля в Париже

Смотрите также: На крыше выставочного центра откроют самую большую городскую ферму в мире: где и когда?