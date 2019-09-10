Крещатик среди лидеров: какие улицы мира самые дорогие
Аналитики выяснили, какие улицы мира являются наиболее перспективными по соотношению доходности и арендной платы.
Специалисты оценочной компании Swiss Appraisal исследовали сегмент торговой недвижимости в 200 странах мира.
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Рейтинг улиц мира с максимальной доходностью торговых площадей
1. Улица Пекина (Тбилиси, Грузия) – доходность 9,9%;
2. Улица князя Михаила (Белград, Сербия) – 9,1%;
3. Крещатик (Киев, Украина) – 9%;
Крещатик в тройке лидеров по доходности торговых площадей / Фото: 24 канал
4. Улица Македонии (Скопье, Македония) – 8,75%
5. Столешников переулок (Москва, Россия) – 8,5%.
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Высокой доходностью торговых точек на центральных улицах также может похвастаться проспект Гедимина в Вильнюсе и улица Веру в Таллинне – 7%.
Где в мире самая дорогая аренда? В рейтинге улиц с самыми высокими ставками арендной платы лидирует Пятая Авеню в Нью-Йорке.
За ней следует Козуэй-Бэй в Гонконге и замыкают тройку Елисейские поля в Париже.
Елисейские поля в Париже
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