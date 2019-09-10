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      Крещатик среди лидеров: какие улицы мира самые дорогие

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      Крещатик – среди лидеров по доходности торговых площадей
      Крещатик – среди лидеров по доходности торговых площадей / Getty images

      Аналитики выяснили, какие улицы мира являются наиболее перспективными по соотношению доходности и арендной платы.

      Специалисты оценочной компании Swiss Appraisal исследовали сегмент торговой недвижимости в 200 странах мира.

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      Рейтинг улиц мира с максимальной доходностью торговых площадей

      1. Улица Пекина (Тбилиси, Грузия) – доходность 9,9%;

      2. Улица князя Михаила (Белград, Сербия) – 9,1%;

      3. Крещатик (Киев, Украина) – 9%;

      Хрещатик Київ торгові площі
      Крещатик в тройке лидеров по доходности торговых площадей / Фото: 24 канал

      4. Улица Македонии (Скопье, Македония) – 8,75%

      5. Столешников переулок (Москва, Россия) – 8,5%.

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      Высокой доходностью торговых точек на центральных улицах также может похвастаться проспект Гедимина в Вильнюсе и улица Веру в Таллинне – 7%.

      Где в мире самая дорогая аренда? В рейтинге улиц с самыми высокими ставками арендной платы лидирует Пятая Авеню в Нью-Йорке.

      За ней следует Козуэй-Бэй в Гонконге и замыкают тройку Елисейские поля в Париже.

      Єлисейські поля Париж
      Елисейские поля в Париже

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      Теги: Новости недвижимости Торговля Аренда недвижимости Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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