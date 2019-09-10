Хрещатик серед лідерів: які вулиці світу найдорожчі
Аналітики з'ясували, які вулиці світу є найбільш перспективними за співвідношенням дохідності та орендної плати.
Спеціалісти оціночної компанії Swiss Appraisal дослідили сегмент торгової нерухомості у 200 країнах світу.
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Рейтинг вулиць світу з максимальною дохідністю торгових площ
1. Вулиця Пекіна (Тбілісі, Грузія) – прибутковість 9,9%;
2. Вулиця князя Михайла (Белград, Сербія) – 9,1%;
3. Хрещатик (Київ, Україна) – 9%;
Хрещатик у трійці лідерів за дохідністю торгових площ / Фото: 24 канал
4. Вулиця Македонії (Скоп'є, Македонія) – 8,75%
5. Столешников провулок (Москва, Росія) – 8,5%.
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Високою дохідністю торгових точок на центральних вулицях також може похвалитись проспект Гедиміна у Вільнюсі та вулиця Віру у Таллінні – 7%.
Де у світі найдорожча оренда? У рейтингу вулиць з найвищими ставками орендної плати лідирує П'ята Авеню в Нью-Йорку.
За нею слідує Козуей-Бей в Гонконзі і замикають трійку Єлисейські поля у Парижі.
Єлисейські поля у Парижі
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