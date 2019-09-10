Хрещатик серед лідерів: які вулиці світу найдорожчі

Аналітики з'ясували, які вулиці світу є найбільш перспективними за співвідношенням дохідності та орендної плати.

Спеціалісти оціночної компанії Swiss Appraisal дослідили сегмент торгової нерухомості у 200 країнах світу.

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Рейтинг вулиць світу з максимальною дохідністю торгових площ

1. Вулиця Пекіна (Тбілісі, Грузія) – прибутковість 9,9%;

2. Вулиця князя Михайла (Белград, Сербія) – 9,1%;

3. Хрещатик (Київ, Україна) – 9%;



Хрещатик у трійці лідерів за дохідністю торгових площ / Фото: 24 канал

4. Вулиця Македонії (Скоп'є, Македонія) – 8,75%

5. Столешников провулок (Москва, Росія) – 8,5%.

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Високою дохідністю торгових точок на центральних вулицях також може похвалитись проспект Гедиміна у Вільнюсі та вулиця Віру у Таллінні – 7%.

Де у світі найдорожча оренда? У рейтингу вулиць з найвищими ставками орендної плати лідирує П'ята Авеню в Нью-Йорку.

За нею слідує Козуей-Бей в Гонконзі і замикають трійку Єлисейські поля у Парижі.



Єлисейські поля у Парижі

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