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      Хрещатик серед лідерів: які вулиці світу найдорожчі

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      Хрещатик – серед лідерів за дохідністю торгових площ
      Хрещатик – серед лідерів за дохідністю торгових площ / Getty images

      Аналітики з'ясували, які вулиці світу є найбільш перспективними за співвідношенням дохідності та орендної плати.

      Спеціалісти оціночної компанії Swiss Appraisal дослідили сегмент торгової нерухомості у 200 країнах світу.

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      Рейтинг вулиць світу з максимальною дохідністю торгових площ

      1. Вулиця Пекіна (Тбілісі, Грузія) – прибутковість 9,9%;

      2. Вулиця князя Михайла (Белград, Сербія) – 9,1%;

      3. Хрещатик (Київ, Україна) – 9%;

      Хрещатик Київ торгові площі
      Хрещатик у трійці лідерів за дохідністю торгових площ / Фото: 24 канал

      4. Вулиця Македонії (Скоп'є, Македонія) – 8,75%

      5. Столешников провулок (Москва, Росія) – 8,5%.

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      Високою дохідністю торгових точок на центральних вулицях також може похвалитись проспект Гедиміна у Вільнюсі та вулиця Віру у Таллінні – 7%.

      Де у світі найдорожча оренда? У рейтингу вулиць з найвищими ставками орендної плати лідирує П'ята Авеню в Нью-Йорку.

      За нею слідує Козуей-Бей в Гонконзі і замикають трійку Єлисейські поля у Парижі.

      Єлисейські поля Париж
      Єлисейські поля у Парижі 

      Дивіться також: На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Оренда нерухомості Торгівля
      Джерело: 24 канал
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