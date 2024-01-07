В субботу, 6 января, украинцы отмечали Крещение Господне. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис тоже принял участие в праздновании.
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Что сказал посол
Дипломат записал короткую речь, когда стоял на берегу Днепра.
Сегодня праздник Крещения, который украинцы отмечают здесь, на Днепре в Киеве. Это место, где тысячу лет назад украинцы впервые крестились, и где Киевская Русь стала христианским государством. Сегодня украинцы молятся о победе, мире и свободе их земли. Я присоединяюсь к ним,
– сказал Харрис.
После этого британский посол трижды погрузился в воду, перекрестился и поздравил украинцев с Крещением. На кадрах можно увидеть спасателя, который в спецодежде стоял по пояс в реке и следил за безопасностью.
Посол Великобритании поздравил всех с Крещением: видео Мартина Харриса
Украина впервые праздновала Крещение по новой дате
- В 2024 году в Украине отмечали Крещение по новому лианскому календарю. А именно 6 января, а не 19, как было раньше.
- В этот день в Киеве на Оболони мужчины и женщины погружались в водоем. Спасатели следили за их безопасностью.
- Жители и гости Днепра по желанию погружались в воду на Набережной Победы. При этом обустроенных мест и организованных мероприятий местные власти не создавали из соображений безопасности.
- Во Львове в этот праздник военные капелланы провели общегородское освящение воды. Также они помолились за украинских воинов и воительниц, защищающих наше государство от российской агрессии.
- В Одессе люди погружались в воду на пляже Ланжерон, где также находился священник. Рядом дежурили спасатели, медики и водолазы.
- Также люди праздновали Крещение и в других областных центрах. Подробности об этом можно почитать – здесь.