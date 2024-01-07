В субботу, 6 января, украинцы отмечали Крещение Господне. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис тоже принял участие в праздновании.

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Что сказал посол

Дипломат записал короткую речь, когда стоял на берегу Днепра.

Сегодня праздник Крещения, который украинцы отмечают здесь, на Днепре в Киеве. Это место, где тысячу лет назад украинцы впервые крестились, и где Киевская Русь стала христианским государством. Сегодня украинцы молятся о победе, мире и свободе их земли. Я присоединяюсь к ним,

– сказал Харрис.

После этого британский посол трижды погрузился в воду, перекрестился и поздравил украинцев с Крещением. На кадрах можно увидеть спасателя, который в спецодежде стоял по пояс в реке и следил за безопасностью.

Посол Великобритании поздравил всех с Крещением: видео Мартина Харриса



К слову, Мартин Харрис является новым послом Великобритании в Украине. Дипломат получил этот пост в сентябре 2023 года.

Украина впервые праздновала Крещение по новой дате