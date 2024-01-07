У суботу, 6 січня, українці відзначали Хрещення Господнє. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс теж долучився до святкування.

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Що сказав посол

Дипломат записав коротку промову, коли стояв на березі Дніпра.

Сьогодні свято Водохреща, які українці відзначають тут, на Дніпрі у Києві. Це місце, де тисячу років тому українці вперше охрестилися, і де Київська Русь стала християнською державою. Сьогодні українці моляться за перемогу, мир та свободу їхньої землі. Я приєднуюся до них,

– сказав Гарріс.

Після цього британський посол тричі занурився у воду, перехрестився та привітав українців з Водохрещем. На кадрах можна також побачити рятувальника, який у спецодязі стояв по пояс у річці та слідкував за безпекою.

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До слова, Мартін Гарріс є новим послом Великої Британії в Україні. Дипломат отримав цю посаду у вересні 2023 року.

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