Крещение Руси: Вселенский патриарх резко ответил на приглашение РПЦ приехать в Москву

Вселенский Патриарх Варфоломей отказался ехать или отправлять своих представителей на празднование Крещения Руси в Москву по приглашению патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), потому что считает безосновательными празднование Дня крещения Руси в России.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Поместной Православной Церкви в Facebook.

Читайте также: День Крещения Руси в Украине: почему эта дата является важной

"Вселенский Патриархат: Москва не имеет оснований для организации торжеств по поводу событий в конце X века в Киеве, а присоединение Киевской Митрополии Московским патриархатом во второй полонине XVII века не признается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Патриарх Российской православной церкви Кирилл направил Варфоломею официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных "1030-летию Крещения Руси", которые состоятся в Москве, но представители Вселенского Патриархата отказались.

В частности, Варфоломей на полученное приглашение направил ответ о невозможности и нецелесообразности участия представителей Вселенского Патриархата в мероприятиях, проводимых в России.

Также, в данном ответе указано, что действительный праздник по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси пройдет в Киеве, и на них были приглашены представители Вселенского Патриарха. Поэтому они назначили соответствующую делегацию и примут участие в мероприятиях 28 июля.

Довольно резкий ответ Вселенского Патриарха обусловлен его четкой позицией относительно отсутствия у Москвы оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, которые имели место в конце X века в Киеве, и непризнания "присоединения" Киевской Митрополии Московским патриархатом во второй половине XVII века,

– подчеркнули в Украинской Поместной Православной Церкви.

Напомним, 28 июля в Украине будут отмечать 1030 лет с даты, когда князь Владимир крестил Русь. В связи с этим Украинская православная церковь как Киевского, так и Московского патриархатов проведет соответствующие мероприятия.

Список религиозных мероприятий, которые состоятся в Киеве читайте здесь.