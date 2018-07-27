Хрещення Русі: Вселенський патріарх різко відповів на запрошення РПЦ приїхати в Москву

Вселенський Патріарх Варфоломій відмовився їхати чи відправляти своїх представників на святкування Хрещення Русі до Москви на запрошення патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), бо вважає безпідставними святкування Дня хрещення Русі в Росії.

Про це повідомляє прес-служба Української Помісної Православної Церкви у Facebook.

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"Вселенський Патріархат: Моcква не має підстав для організації урочистостей з приводу подій наприкінці X століття в Києві, а приєднання Київської Митрополії Московським патріархатом у другій полонині XVII століття не визнається", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Патріарх Російської православної церкви Кирил направив Варфоломію офіційне запрошення взяти участь в урочистих заходах присвячених "1030-летию Крещения Руси", що відбудуться в Москві, але представники Вселенського Патріархату відмовилися.

Зокрема, Варфоломій на отримане запрошення, направив відповідь щодо неможливості та недоцільності участі представників Вселенського Патріархату у заходах, що проводитимуться в Росії.

Також, у цій відповіді зазначено, що дійсні свята з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі відбуватимуться у Києві, і на них були запрошені представники Вселенського Патріарха. Тож вони призначили відповідну делегацію і приймуть участь у заходах 28 липня.

Досить різка відповідь Вселенського Патріарха обумовлена його чіткою позицією щодо відсутності у Москви підстав для організації урочистостей з приводу історичних подій, які мали місце наприкінці X століття в Києві, та невизнанні "приєднання" Київської Митрополії Московським патріархатом у другій половині XVII століття,

– наголосили в Українській Помісній Православній Церкві.

Нагадаємо, 28 липня в Україні відзначатимуть 1030 років з дати, коли князь Володимир хрестив Русь. У зв'язку з цим Українська православна церква як Київського, так і Московського патріархатів проведе відповідні заходи.

Список релігійних заходів, які відбудуться у Києві читайте тут.