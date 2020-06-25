Кресло главы Минэнерго до сих пор свободно: что говорит Шмыгаль о Буславець
В правительстве до сих пор вакантна должность министра энергетики. Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что исполняющая обязанности главы министерства Ольга Буславець его полностью устраивает. Однако недавно СМИ информировали, что мнение у президента Владимира Зеленского – совсем другое.
Шмыгаль доволен работой Буславец
Назначить министра энергетики вместо исполняющего обязанности пока сложно из-за борьбы интересов, рассказал Шмыгаль в интервью изданию "Новое время".
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Энергобаланс сделан, с ВИЭ-шниками (производителями возобновляемой энергетики – 24 канал) мы договорились, с "Энергоатомом" порядок навели. Задача государства – создать такую политику и рыночные условия, чтобы все работали по правилам. Сейчас мы эти правила дописываем,
– сказал Шмыгаль.
Шмыгаль считает, что Буславец не лоббирует интересы ДТЭК
Несмотря на слухи о лояльности Буславец к ДТЭК Рината Ахметова, Шмыгаль уверяет, что в этом, скорее, можно заподозрить его. Ведь глава правительства работал в ДТЭК, в отличие от временной главы Минэнергетики.
Она – госслужащий, который всю жизнь работал на государство. Как можно госслужащего упрекать принадлежностью к какой-то корпорации?
– подчеркнул Шмыгаль
Зеленский не доволен Буславец, – СМИ
Отметим, что недавно "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Буславець не оправдала надежд Зеленского. По просьбе президента, вроде бы, ищут нового кандидата в министры. Среди потенциальных претендентов называли Валерия Кальченко, Виктора Куртева, Александра Сагура, Константина Ущаповского.
Что известно об Ольге Буславец?
Буславец работала в Министерстве энергетики с 2005 года до февраля 2020 года. Через месяц после увольнения стала кандидатом на пост главы министерства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вносил кандидатуру Буславец на рассмотрение Верховной Рады. В последний момент кандидатуру сняли с рассмотрения. Причина – в "Слуге народа" не нашли достаточного количества голосов.