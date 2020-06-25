В правительстве до сих пор вакантна должность министра энергетики. Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что исполняющая обязанности главы министерства Ольга Буславець его полностью устраивает. Однако недавно СМИ информировали, что мнение у президента Владимира Зеленского – совсем другое.

Шмыгаль доволен работой Буславец

Назначить министра энергетики вместо исполняющего обязанности пока сложно из-за борьбы интересов, рассказал Шмыгаль в интервью изданию "Новое время".

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Энергобаланс сделан, с ВИЭ-шниками (производителями возобновляемой энергетики – 24 канал) мы договорились, с "Энергоатомом" порядок навели. Задача государства – создать такую политику и рыночные условия, чтобы все работали по правилам. Сейчас мы эти правила дописываем,

– сказал Шмыгаль.

Шмыгаль считает, что Буславец не лоббирует интересы ДТЭК

Несмотря на слухи о лояльности Буславец к ДТЭК Рината Ахметова, Шмыгаль уверяет, что в этом, скорее, можно заподозрить его. Ведь глава правительства работал в ДТЭК, в отличие от временной главы Минэнергетики.

Она – госслужащий, который всю жизнь работал на государство. Как можно госслужащего упрекать принадлежностью к какой-то корпорации?

– подчеркнул Шмыгаль

Зеленский не доволен Буславец, – СМИ

Отметим, что недавно "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Буславець не оправдала надежд Зеленского. По просьбе президента, вроде бы, ищут нового кандидата в министры. Среди потенциальных претендентов называли Валерия Кальченко, Виктора Куртева, Александра Сагура, Константина Ущаповского.