Временная руководительница Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не оправдала надежды и доверия Владимира Зеленского. У президента задумались о назначении нового министра. А кандидаты уже проходят спецпроверку.

Президент Володимир Зеленський незадоволений роботою Ольги Буславець на посаді міністерки енергетики, пише ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Цьому передувало Ольга Буславець таки стала керівницею Міненергетики, поки що тимчасовою

Її підозрюють у прийнятті низки несанкціонованих рішень на користь компаній Ахметова та Фірташа в енергетичній галузі. Тому в Офісі Президента розглядають кількох кандидатів на посаду нового міністра.

Хто може стати новим міністром енергетики

Валерій Кальченко;

Віктор Куртев;

Олександр Сагур;

Костянтин Ущаповський.

Що відомо про Валерія Кальченка

Його пов'язують з Юлією Тимошенко, називають її соратником.

З 2005 по 2006 та з 2007 по березень 2010 року був головою Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). З 2011 по 2014 рік був членом Нацкомісії.

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Що відомо про Віктора Куртева

Його пов’язують з низкою скандалів. Відповідно до даних судових реєстрів, компанії Куртєва є позивачем або відповідачем у 29 судових справах, зокрема й кримінальних.

ЗМІ також називають його "наглядачем" за енергобізнесом Василя Хмельницького.

У 2019 році Куртев балотувався у депутати від "Слуги народу", але не пройшов.

Що відомо про Олександра Сагуру

До вересня 2019 року очолював наглядову раду "Тернопільобленерго".

Був директором "Укренергоконсалтинг" – компанії, що управляє активами братів Суркісів в енергетиці.

Що відомо про Костянтина Ущаповського

Був радником міністра Ігоря Насалика у 2017 року.

Колишній директор ДП "НЕК "Укренерго" (з квітня по грудень 2014 року).

До червня 2019 року був заступником директора одного з підрозділів ДП "Енергоатом".

Зверніть увагу! Зеленський вже не перший місяць роздумує над ситуацією з мін енергетики. Зокрема, 30 березня він відкликав з Ради питання призначення Ольги Буславець главою Міненерго. Хоча 16 квітня уряд призначив її виконувачкою обов'язків.