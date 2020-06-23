Зеленский ищет нового министра энергетики вместо Буславец: какие кандидаты
Временная руководительница Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не оправдала надежды и доверия Владимира Зеленского. У президента задумались о назначении нового министра. А кандидаты уже проходят спецпроверку.
Президент Володимир Зеленський незадоволений роботою Ольги Буславець на посаді міністерки енергетики, пише ZN.UA з посиланням на власні джерела.
Цьому передувало Ольга Буславець таки стала керівницею Міненергетики, поки що тимчасовою
Її підозрюють у прийнятті низки несанкціонованих рішень на користь компаній Ахметова та Фірташа в енергетичній галузі. Тому в Офісі Президента розглядають кількох кандидатів на посаду нового міністра.
Хто може стати новим міністром енергетики
- Валерій Кальченко;
- Віктор Куртев;
- Олександр Сагур;
- Костянтин Ущаповський.
Що відомо про Валерія Кальченка
- Його пов'язують з Юлією Тимошенко, називають її соратником.
- З 2005 по 2006 та з 2007 по березень 2010 року був головою Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). З 2011 по 2014 рік був членом Нацкомісії.
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Що відомо про Віктора Куртева
- Його пов’язують з низкою скандалів. Відповідно до даних судових реєстрів, компанії Куртєва є позивачем або відповідачем у 29 судових справах, зокрема й кримінальних.
- ЗМІ також називають його "наглядачем" за енергобізнесом Василя Хмельницького.
- У 2019 році Куртев балотувався у депутати від "Слуги народу", але не пройшов.
Що відомо про Олександра Сагуру
- До вересня 2019 року очолював наглядову раду "Тернопільобленерго".
- Був директором "Укренергоконсалтинг" – компанії, що управляє активами братів Суркісів в енергетиці.
Що відомо про Костянтина Ущаповського
- Був радником міністра Ігоря Насалика у 2017 року.
- Колишній директор ДП "НЕК "Укренерго" (з квітня по грудень 2014 року).
- До червня 2019 року був заступником директора одного з підрозділів ДП "Енергоатом".
Що відомо про Ольгу Буславець?Працювала у Міністерстві енергетики ще з далекого 2005 року аж до лютого 2020 року. А вже через місяць після звільнення стала кандидаткою на пост очільниці міністерства.
Разом з чоловіком Олександром, який володіє корпоративними правами у ТОВ "КБМ", задекларувала квартиру у Києві і два житлові будинки. У 2019 році на двох вони заробили майже 2 мільйони гривень.