Крісло голови Міненерго досі вільне: що каже Шмигаль про Буславець
В уряді досі є вакантною посада міністра енергетики. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що виконувачка обов'язків голови міністерства Ольга Буславець його повністю влаштовує. Проте нещодавно ЗМІ інформували, що думка у президента Володимира Зеленського – зовсім інша.
Шмигаль задоволений роботою Буславець
Призначити міністра енергетики замість виконувача обов'язків наразі складно через боротьбу інтересів, розповів Шмигаль в інтерв'ю виданню "Новое время".
До теми Зеленський шукає нового міністра енергетики замість Буславець: які кандидати
Енергобаланс зроблений, з ВДЕ-шниками (виробниками відновлюваної енергетики – 24 канал) ми домовилися, з "Енергоатомом" порядок навели. Завдання держави – створити таку політику і ринкові умови, щоб всі працювали за правилами. Зараз ми ці правила дописуємо,
– сказав Шмигаль.
Шмигаль вважає, що Буславець не лобіює інтереси ДТЕК
Попри чутки щодо лояльності Буславець до ДТЕК Ріната Ахметова, Шмигаль запевняє, що у цьому, радше, можна запідозрити його. Адже голова уряду працював у ДТЕК, на відміну тимчасової очільниці Міненергетики.
Вона – держслужбовець, який все життя працював на державу. Як можна держслужбовцю дорікати приналежністю до якоїсь корпорації?
– наголосив Шмигаль
Зеленський не задоволений Буславець, – ЗМІ
Зазначимо, що нещодавно "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що Буславець не виправдала надій Зеленського. На прохання президента, начебто, шукають нового кандидата у міністри. Серед потенційних претендентів називали Валерія Кальченка, Віктора Куртева, Олександра Сагура, Костянтина Ущаповського.
Що відомо про Ольгу Буславець?Буславець працювала у Міністерстві енергетики з 2005 року до лютого 2020 року.
Через місяць після звільнення стала кандидаткою на пост очільниці міністерства.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вносив кандидатуру Буславець на розгляд Верховної Ради. В останній момент кандидатуру зняли з розгляду. Причина – у "Слузі народу" не знайшли достатньої кількості голосів.