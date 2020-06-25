В уряді досі є вакантною посада міністра енергетики. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що виконувачка обов'язків голови міністерства Ольга Буславець його повністю влаштовує. Проте нещодавно ЗМІ інформували, що думка у президента Володимира Зеленського – зовсім інша.

Шмигаль задоволений роботою Буславець

Призначити міністра енергетики замість виконувача обов'язків наразі складно через боротьбу інтересів, розповів Шмигаль в інтерв'ю виданню "Новое время".

До теми Зеленський шукає нового міністра енергетики замість Буславець: які кандидати

Енергобаланс зроблений, з ВДЕ-шниками (виробниками відновлюваної енергетики – 24 канал) ми домовилися, з "Енергоатомом" порядок навели. Завдання держави – створити таку політику і ринкові умови, щоб всі працювали за правилами. Зараз ми ці правила дописуємо,

– сказав Шмигаль.

Шмигаль вважає, що Буславець не лобіює інтереси ДТЕК

Попри чутки щодо лояльності Буславець до ДТЕК Ріната Ахметова, Шмигаль запевняє, що у цьому, радше, можна запідозрити його. Адже голова уряду працював у ДТЕК, на відміну тимчасової очільниці Міненергетики.

Вона – держслужбовець, який все життя працював на державу. Як можна держслужбовцю дорікати приналежністю до якоїсь корпорації?

– наголосив Шмигаль

Зеленський не задоволений Буславець, – ЗМІ

Зазначимо, що нещодавно "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що Буславець не виправдала надій Зеленського. На прохання президента, начебто, шукають нового кандидата у міністри. Серед потенційних претендентів називали Валерія Кальченка, Віктора Куртева, Олександра Сагура, Костянтина Ущаповського.