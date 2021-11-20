С одной стороны нельзя считать, что у Минска осталась та же позиция, которая была с 2014 года, однако с юридической точки зрения такие заявления ни к чему не приведут. Подробнее в комментарии 24 каналу рассказал ведущий "БелСат" Виталий Цыганков.

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Как "заигрывает" Лукашенко

Свою "жалобу" Александр Лукашенко озвучил президенту России во время заседания Высшего государственного совета так называемого "союзного государства" во время подписания указа "Об основных направлениях реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы" с Российской Федерацией. Кроме того, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал Крым де-факто российским.



Лукашенко "заигрывает" с Путиным из-за Крыма / Фото из архива 24 канал

Ведущий программы "Разговор" на "БелСат", а также аналитических программ на "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" Виталий Цыганков объяснил, что сейчас многие обсуждают, можно ли это заявление Лукашенко считать признанием оккупированного Крыма российским.

Слова Лукашенко, когда он говорит: "Почему вы меня не пригласили?" после того, когда уже и так очевидно, что его не пригласили, – это такая "крестьянская хитрость" Лукашенко, попытки выкрутиться из ситуации, попытки сказать, что "я – весь ваш". Понятно, что он бы не говорил такое за неделю до события, ведь Путин его пригласил бы в Севастополь и что бы Лукашенко сделал бы? Виталий Цыганков Ведущий программы "Разговор" на "БелСат" и аналитических программ на "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"

С другой стороны, за последние годы и месяцы нельзя считать, что Минск остался на той же позиции, которая была с 2014 года.

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Когда изменилась позиция Лукашенко

По словам журналиста, все изменилось, в частности, после августа 2020 года. Беларусь всегда голосовала против резолюций ООН по Крыму и была на стороне России. Также Лукашенко говорил об экономическом сотрудничестве с оккупированным полуостровом.

Этими маленькими шажками он откупался от России, такой риторикой, что он едва не приехать туда хочет. Он считает, что говоря это на публику, он отражается от очевидно-настойчивых просьб Москвы – сделать конечный формальный юридический шаг относительно полного признания Крыма российской территорией,

– объяснил Цыганков.



"Лукашенко выворачивается и говорит смешные вещи" / Фото из фейсбука эксперта

Однако аналитик все же уверен, что шаг по признанию оккупированного Крыма российским Александр Лукашенко делать не хочет. Даже, когда только появились такие высказывания, то самопровозглашенный президент Беларуси твердо заявлял, что этого не сделает, поэтому "новое заигрывание Лукашенко о Крыме" с юридической точки зрения ни к чему не приведет.

В этом смысле однозначного юридического признания Крыма российским не произошло. Это такая эрозия. Лукашенко, как может, так и отбивается от настойчивых настояний Москвы, чтобы он поставил конечную точку. Он выворачивается и говорит смешные вещи – все, чтобы не делать последний шаг, что от него открыто требуют даже военные в своих публикациях.

– добавил он.

По словам эксперта, Лукашенко не готов признать Крым российским из-за сотрудничества с Украиной, в том числе экономического. Кроме того, он надеется еще на "игру с Западом". Поэтому понимает, что ставить точку в "крымском вопросе" для него сейчас не время.

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