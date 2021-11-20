З одного боку не можна вважати, що у Мінська залишилася та ж сама позиція, яка була з 2014 року, однак з юридичної точки зору такі заяви ні до чого не приведуть. Детальніше у коментарі 24 каналу розповів ведучий "БелСат" Віталій Циганков.

За темою Поїхав сам і не запросив, – Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його в окупований Крим

Як "заграє" Лукашенко

Свою "скаргу" Олександр Лукашенко озвучив президенту Росії під час засідання Вищої державної ради так званої "союзної держави" під час підписання указу "Про основні напрями реалізації положень договору про створення союзної держави на 2021-2023 роки" з Російською Федерацією. Крім того, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей назвав Крим де-факто російським.

Лукашенко "заграє" з Путіним через Крим / Фото з архіву 24 канал

Ведучий програми "Розмова" на "БелСат", а також аналітичних програм на "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" Віталій Циганков пояснив, що зараз багато хто обговорює, чи можна цю заяву Лукашенка вважати визнанням окупованого Криму російським.

Слова Лукашенка, коли він каже: "Чому ви мене не запросили?" після того, коли вже і так очевидно, що його не запросили, – це така "селянська хитрість" Лукашенка, намагання викрутитися з ситуації, намагання сказати, що "я – весь ваш". Зрозуміло, що він би не казав таке за тиждень до події, адже Путін його запросив би у Севастополь і що б Лукашенко зробив би? Віталій Циганков Ведучий програми "Розмова" на "БелСат" та аналітичних програм на "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода"

З іншого боку, за останні роки та місяці не можна вважати, що Мінськ залишився на тій же позиції, яка була з 2014 року.

Актуально "Я – весь ваш": що означає новий союз Лукашенка і Путіна та як це вплине на Україну

Коли змінилася позиція Лукашенка

За словами журналіста, все змінилося, зокрема, після серпня 2020 року. Білорусь завжди голосувала проти резолюцій ООН щодо Криму й була на боці Росії. Також Лукашенко говорив про економічне співробітництво з окупованим півостровом.

Цими маленькими кроками він відкуплявся від Росії, такою риторикою, що він ледь не приїхати туди хоче. Він вважає, що говорячи це на публіку, він відбивається від очевидно-наполегливих прохань Москви – зробити кінцевий формальний юридичний крок щодо повного визнання Криму російською територією,

– пояснив Циганков.

"Лукашенко вивертається і говорить смішні речі" / Фото з фейсбуку експерта

Однак аналітик все ж впевнений, що крок щодо визнання окупованого Криму російським Олександр Лукашенко робити не хоче. Навіть, коли вперше тільки з'явилися такі висловлювання, то самопроголошений президент Білорусі твердо заявляв, що цього не зробить, тому "нове загравання Лукашенка про Крим" з юридичної точки зору ні до чого не приведе.

В цьому сенсі однозначного юридичного визнання Криму російським не відбулося. Це така ерозія. Лукашенко, як може, так і відбивається від наполегливих наполягань Москви, щоб він поставив кінцеву крапку. Він вивертається і говорить смішні речі – все, аби не робити останній крок, що від нього відкрито потребують навіть військові у своїх публікаціях.

– додав він.

За словами експерта, Лукашенко не готовий визнати Крим російським через співпрацю з Україною, в тому числі економічну. Крім того, він сподівається ще на "гру із Заходом". Тому розуміє, що ставити крапку у "кримському питанні" для нього зараз не на часі.

Що відомо про візит Путіна в окупований Крим: