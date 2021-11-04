У МЗС наголосили, що візит очільника Кремля на півострів не узгоджували з Україною. Поїздка відбулася всупереч неодноразовим застереженням, пояснив речник відомства Олег Ніколенко.

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Реакція відомства на кримський візит Путіна

Візит Путіна на півострів у міністерстві розглядають як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генасамблеї ООН, а також зобов'язань Росії за низкою договорів.

Ніколенко звернув увагу на те, що російські посадовці регулярно відвідують тимчасово окупований Криму. Він наголосив, що держава-агресорка має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобоз'язань.

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Також у МЗС зазначили, що Росія як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців окупованого Криму. Наприклад, припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема – політичні репресії, викрадення і вбивства.

Водочас у відомстві закликали звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців й зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні конфлікту. Мовляв, це потрібно для відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

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