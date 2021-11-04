Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон. Зокрема, Путін не хотів, щоб Росія проходила звичний процес подання заявки й ставала в чергу з багатьма країнами, які "не мають значення".
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Робертсон, який очолював Альянс впродовж 1999 – 2003 років, заявив, що російський президент чітко дав зрозуміти на їхній першій зустрічі, що хоче, аби країна стала частиною Західної Європи.
Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного Заходу, якого на той час Росія не мала,
– розповів він.
За словами Робертсона, Путін під час їхньої зустрічі запитав, коли НАТО має намір запросити Росію. У відповідь на це колишній генсек заявив, що в Альянс не запрошують, адже для вступу потрібно подати відповідну заявку.
Однак Путін відповів, що Росія начебто "не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення".
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