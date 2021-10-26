Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Як він зауважив, Росія існує тільки на протистояннях.
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Що є основою ідеології Кремля
За словами Жданова, російська влада не може співпрацювати з іншими країнами, адже тоді в державі наступає період розпаду. Натомість об'єднання нації навколо зовнішнього ворога – основа ідеології Кремля.
Вони – як нова зірка, яка стискається до чорної дірки, а потім вибухає. Ось приблизно так наразі працює Росія. Вона зараз стискається й перетворюється на чорну діру.
Як розповів Жданов, наразі невідомо, чим усе це закінчиться. Однак саме протистояння – сенс життя російської влади.
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Росія та НАТО: останні новини
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