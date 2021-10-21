Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу. Звісно, про жодну війну між НАТО та Росією не може й мовитися, адже їхні сили неспівставні.
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Чому відносини погіршилися
За словами Фейгіна, одним з приводів для розриву відносин Росії та НАТО стала заява Пентагону перед візитом його глави Ллойда Остіна в Україну про те, що в Україні вестимуть переговори про "відкриті двері" для нашої держави та Грузії в НАТО.
Як зауважив правозахисник, такі словами були болючими для Путіна, адже він вже заявляв, що вступ України в НАТО є головною "червоною лінією".
Це символічний крок. Це демонстрація у стилі Путіна. Він завжди так робить,
– заявив правозахисник.
Однак це більш символічний жест, аніж практичний. Фейгін підсумував, що між Росією та НАТО вже давно немає стратегічного партнерства.
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Фейгін розповів про відносини Росії та НАТО: дивіться відео
Росія та НАТО: останні новини
- Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 жовтня заявив, що Росія з 1 листопада припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також країна закриє інформаційне бюро Альянсу в Москві.
- У НАТО взяли до відома заяву Лаврова про припинення роботи місії Росії.
- Варто зауважити, що 6 жовтня у НАТО повідомили про висилання 8 російських дипломатів при Альянсі через шпигунство на користь Росії. Генсек НАТО Йенс Столтенберг розповів, що усі вони працювали на російську розвідку.
- У Кремлі також заявляли, що вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм.