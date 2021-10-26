Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Как он заметил, Россия существует только на противостояниях.

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Что является основой идеологии Кремля

По словам Жданова, российские власти не могут сотрудничать с другими странами, ведь тогда в государстве наступает период распада. А объединение нации вокруг внешнего врага – основа идеологии Кремля.

Они – как новая звезда, которая сжимается до чёрной дыры, а потом взрывается. Вот примерно так сейчас работает Россия. Она сейчас сжимается и превращается в черную дыру. Олег Жданов Военный эксперт

Как рассказал Жданов, неизвестно, чем все это закончится. Однако само противостояние – смысл жизни российских властей.

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