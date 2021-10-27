Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона серйозно стверджує, що НАТО повним ходом освоює Україну.

До речі Росія перетворюється на чорну діру, – військовий експерт про відносини Кремля з НАТО

Росія заявила про 10 баз НАТО в Україні

Захарова заявила, що нагнітання антиросійської істерії вигідне країнам НАТО. Вони, за словами представниці Росії, прикриваються вигаданою російською загрозою.

За різними оцінками, на території цієї країни вже налічується близько десяти місць дислокації натовських військовослужбовців,

– сказала Захарова.

В Очакові та Іллічівську, як стверджує російське МЗС, уже будують 2 військові центри, які зможуть приймати бомбардувальники країн НАТО. Це за її словами, не сприяє мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Що кажуть в МЗС України

В українському Міністерстві закордонних справ уже прокоментували такі заяви Росії. Там зазначили, що у Росії – викривлена реальність. Зовнішня політика Кремля – це конфронтація і агресія.

Заяви російських посадовців про ефемерні загрози зі сторони України – продукт викривленого сприйняття реальності. Росія зараз має не місця дислокації військових НАТО рахувати, а докладати зусиль, аби зрушити з місця врегулювання російсько-українського збройного конфлікту,

– сказав Олег Ніколенко.

Щодо вступу у НАТО, то в МЗС України підкреслили, що це – стратегічний вибір українського народу, закріплений в конституції України. Подальший розвиток співпраці з НАТО залежить виключно від волі нашої держави та членів Альянсу.

Вступ України до НАТО: з останніх новин