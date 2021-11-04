Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. В частности, Путин не хотел, чтобы Россия проходила привычный процесс подачи заявки и становилась в очередь со многими странами, которые "не имеют значения".
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Робертсон, возглавлявший Альянс в течение 1999 – 2003 годов, заявил, что российский президент четко дал понять на их первой встрече, что хочет, чтобы страна стала частью Западной Европы.
Они хотели быть частью того безопасного, стабильного Запада, которого в то время Россия не имела,
– рассказал он.
По словам Робертсона, Путин во время их встречи спросил, когда НАТО намерено пригласить Россию. В ответ на это бывший генсек заявил, что в Альянс не приглашают, ведь для вступления нужно подать соответствующую заявку.
Однако Путин ответил, что Россия вроде бы "не стоит в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения".
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