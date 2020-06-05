Криклий анонсировал запуск более 10 международных авиарейсов из Запорожья
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий осмотрел международный аэропорт "Запорожье" после ремонта. Криклий заявил, что после восстановления международного регулярного авиасообщения в Украине аэропорта Запорожье планируют осуществлять сразу ряд новых рейсов.
Украина должна возобновить регулярное международное авиасообщение уже 15 июня, напомнил Криклий в Телеграме.
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Новые рейсы из аэропорта Запорожье
- Запорожье – Минск;
- Запорожье – Бургас;
- Запорожье – Вена;
- Запорожье – Вильнюс;
- Запорожье – Варшава;
- Запорожье – Вроцлав;
- Запорожье – Гданьск;
- Запорожье – Краков;
- Запорожье – Будапешт;
- Запорожье – Стамбул;
- Запорожье – Анталью.
Ремонт аэропорту Запорожья: что известно
С 2 сентября 2019 года Запорожский международный аэропорт закрыли для полетов, причиной стал ремонт основной взлетно-посадочной полосы.
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В данны момент в аэропорту Запорожья
- Выполнили капитальный ремонт аэродромных покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, рулевой дорожки и перрона;
- Установили и ввели в эксплуатацию современные системы светосигнального оборудования и РТО, а также построили новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.
Сейчас я нахожусь в аэропорту Запорожья, который демонстрировал великолепную динамику в карантин. Надеюсь, что уже скоро рейс Запорожье – Киев примет своих первых пассажиров. Мы будем максимально быстро возвращать нашу авиацию к нормальной работе. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности,
– сказал Криклий.
Аэропорт Запорожье открыли после ремонта / Фото КП "Международный аэропорт Запорожье"