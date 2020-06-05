Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий осмотрел международный аэропорт "Запорожье" после ремонта. Криклий заявил, что после восстановления международного регулярного авиасообщения в Украине аэропорта Запорожье планируют осуществлять сразу ряд новых рейсов.

Украина должна возобновить регулярное международное авиасообщение уже 15 июня, напомнил Криклий в Телеграме.

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Новые рейсы из аэропорта Запорожье

Запорожье – Минск;

Запорожье – Бургас;

Запорожье – Вена;

Запорожье – Вильнюс;

Запорожье – Варшава;

Запорожье – Вроцлав;

Запорожье – Гданьск;

Запорожье – Краков;

Запорожье – Будапешт;

Запорожье – Стамбул;

Запорожье – Анталью.

Ремонт аэропорту Запорожья: что известно

С 2 сентября 2019 года Запорожский международный аэропорт закрыли для полетов, причиной стал ремонт основной взлетно-посадочной полосы.

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В данны момент в аэропорту Запорожья

Выполнили капитальный ремонт аэродромных покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, рулевой дорожки и перрона;

Установили и ввели в эксплуатацию современные системы светосигнального оборудования и РТО, а также построили новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

Сейчас я нахожусь в аэропорту Запорожья, который демонстрировал великолепную динамику в карантин. Надеюсь, что уже скоро рейс Запорожье – Киев примет своих первых пассажиров. Мы будем максимально быстро возвращать нашу авиацию к нормальной работе. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности,

– сказал Криклий.

Аэропорт Запорожье открыли после ремонта / Фото КП "Международный аэропорт Запорожье"