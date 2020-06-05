Міністр інфраструктури України Владислав Криклій оглянув міжнародний аеропорт "Запоріжжя" після ремонту. Криклій заявив, що після відновлення міжнародного регулярного авіасполучення в Україні з аеропорту Запоріжжя планують здійснювати одразу низку нових рейсів.

Україна має відновити регулярне міжнародне авіасполучення вже 15 червня, нагадав Криклій у телеграмі.

Важливо Перший день роботи аеропортів: як це було у фото і відео

Нові рейси з аеропорту Запоріжжя

Запоріжжя – Мінськ;

Запоріжжя – Бургас;

Запоріжжя – Відень;

Запоріжжя – Вільнюс;

Запоріжжя – Варшава;

Запоріжжя – Вроцлав;

Запоріжжя – Гданськ;

Запоріжжя – Краків;

Запоріжжя – Будапешт;

Запоріжжя – Стамбул;

Запоріжжя – Анталью.

Ремонт аеропорту Запоріжжя: що відомо

З 2 вересня 2019 року Запорізький міжнародний аеропорт закрили для польотів, причиною став ремонт основної злітно-посадкової смуги.

Актуально Можна знову пересуватися літаками: як робити це безпечно

Наразі в аеропорту Запоріжжя

Виконали капітальний ремонт аеродромних покриттів штучної злітно-посадкової смуги, кермової доріжки й перону;

Встановили та ввели в експлуатацію сучасні системи світлосигнального обладнання і РТО, а також побудували новий пасажирський термінал з пропускною спроможністю 400 пасажирів на годину.

Зараз я перебуваю в аеропорту Запоріжжя, який демонстрував чудову динаміку до карантину. Сподіваюся, що вже скоро рейс Запоріжжя – Київ прийме своїх перших пасажирів. Ми будемо максимально швидко повертати нашу авіацію до нормальної роботи. Звичайно, з дотриманням усіх вимог безпеки,

– сказав Криклій.

Аеропорт Запоріжжя відкрили після ремонту / Фото КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"