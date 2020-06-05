Криклій анонсував запуск понад 10 міжнародних авіарейсів із Запоріжжя
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій оглянув міжнародний аеропорт "Запоріжжя" після ремонту. Криклій заявив, що після відновлення міжнародного регулярного авіасполучення в Україні з аеропорту Запоріжжя планують здійснювати одразу низку нових рейсів.
Україна має відновити регулярне міжнародне авіасполучення вже 15 червня, нагадав Криклій у телеграмі.
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Нові рейси з аеропорту Запоріжжя
- Запоріжжя – Мінськ;
- Запоріжжя – Бургас;
- Запоріжжя – Відень;
- Запоріжжя – Вільнюс;
- Запоріжжя – Варшава;
- Запоріжжя – Вроцлав;
- Запоріжжя – Гданськ;
- Запоріжжя – Краків;
- Запоріжжя – Будапешт;
- Запоріжжя – Стамбул;
- Запоріжжя – Анталью.
Ремонт аеропорту Запоріжжя: що відомо
З 2 вересня 2019 року Запорізький міжнародний аеропорт закрили для польотів, причиною став ремонт основної злітно-посадкової смуги.
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Наразі в аеропорту Запоріжжя
- Виконали капітальний ремонт аеродромних покриттів штучної злітно-посадкової смуги, кермової доріжки й перону;
- Встановили та ввели в експлуатацію сучасні системи світлосигнального обладнання і РТО, а також побудували новий пасажирський термінал з пропускною спроможністю 400 пасажирів на годину.
Зараз я перебуваю в аеропорту Запоріжжя, який демонстрував чудову динаміку до карантину. Сподіваюся, що вже скоро рейс Запоріжжя – Київ прийме своїх перших пасажирів. Ми будемо максимально швидко повертати нашу авіацію до нормальної роботи. Звичайно, з дотриманням усіх вимог безпеки,
– сказав Криклій.
Аеропорт Запоріжжя відкрили після ремонту / Фото КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"