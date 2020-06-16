На полное восстановление межобластного сообщения уйдут месяцы, – Криклий
Пассажирское транспортное межобластного сообщения восстановить полностью можно будет только в течение нескольких недель. В худшем случае – месяцев. А зависеть это будет от дисциплины людей, ведь коронавирус никуда не исчез.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал 15 июня в интервью Укринформу.
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В каком состоянии восстановление работы транспорта на середину июня
Автобусное и железнодорожное сообщение между областями, по словам министра, работает примерно на 60 – 70% от того, как работало до карантина. Причем на маршрутах – разве что половина подвижного состава.
Чтобы заработало лучше, должны быть соответствующие решения региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях.
О сроках полного восстановления работы транспорта
На полное восстановление межобластного сообщения нужны как минимум недели и даже месяцы. Будет зависеть это в значительной степени от самодисциплины людей.
Большая ошибка – считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой,
– подчеркнул министр.