Пассажирское транспортное межобластного сообщения восстановить полностью можно будет только в течение нескольких недель. В худшем случае – месяцев. А зависеть это будет от дисциплины людей, ведь коронавирус никуда не исчез.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал 15 июня в интервью Укринформу .

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В каком состоянии восстановление работы транспорта на середину июня

Автобусное и железнодорожное сообщение между областями, по словам министра, работает примерно на 60 – 70% от того, как работало до карантина. Причем на маршрутах – разве что половина подвижного состава.

Чтобы заработало лучше, должны быть соответствующие решения региональных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях.

О сроках полного восстановления работы транспорта

На полное восстановление межобластного сообщения нужны как минимум недели и даже месяцы. Будет зависеть это в значительной степени от самодисциплины людей.

Большая ошибка – считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой,

– подчеркнул министр.