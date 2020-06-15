В Министерстве здравоохранения заявили, что рассмотрели вопрос увеличения количества транспорта для пригородного и межобластного сообщения. Перевозчики говорят, что имеют возможность запустить дополнительные рейсы. Это позволит разгрузить транспорт и уменьшить риски подхватить коронавирус.

Увеличение количества транспорта на рейсах

Перед запуском дополнительных рейсов поездов и автобусов пригородного и межобластного сообщения будут встречи с перевозчиками, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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По его словам, со стороны Минздрава основным требованием является соблюдение мер безопасности.

Перевозчики заявили, что готовы увеличить количество соответствующего транспорта. Такая возможность у них есть,

– отметил Степанов.

И добавил, что увеличение автобусов и поездов уменьшит количество людей в транспорте. А это снизит риски заразиться коронавирусом.

Вопрос рассмотрела спецкомиссия

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела вопрос об увеличении подвижного состава при перевозке пригородным железнодорожным транспортом и пригородным и межобластным автомобильным транспортом.

Также рассмотрели вопрос изменения графика работы предприятий, государственных учреждений, чтобы уменьшить в час пик нагрузки на транспорт.

Обратите внимание! 15 июня в Украине возобновляется международное авиасообщение после ограничений из-за коронавируса. Сейчас есть ограниченный список стран, с которыми будет сообщение.



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