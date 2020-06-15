У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що розглянули питання збільшення кількості транспорту для приміського та міжобласного сполучення. Перевізники кажуть, що мають можливість запустити додаткові рейси. Це дозволить розвантажити транспорт та зменшити ризики підхопити коронавірус.

Збільшення кількості транспорту на рейсах

Перед запуском додаткових рейсів поїздів та автобусів приміського та міжобласного сполучення будуть зустрічі з перевізниками, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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За його словами, зі сторони МОЗ основною вимогою є дотримання заходів безпеки.

Перевізники заявили, що готові збільшити кількість відповідного транспорту. Така можливість у них є,

– зазначив Степанов.

Та додав, що збільшення автобусів та поїздів зменшить кількість людей у транспорті. А це знизить ризики заразитися коронавірусом.

Питання розглянула спецкомісія

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що комісія ТЕБ та НС розглянула питання щодо збільшення рухомого складу при перевезенні приміським залізничним транспортом та приміським і міжобласним автомобільним транспортом.

Також розглянули питання зміни графіку роботи підприємств, державних закладів, установ, аби зменшити у годину пік навантаження на транспорт.

Зверніть увагу! Від 15 червня в Україні відновлюється міжнародне авіасполучення після обмежень через коронавірус. Наразі є обмежений список країн, з якими буде сполучення.



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