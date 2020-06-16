На повне відновлення міжобласного сполучення підуть місяці, – Криклій
Пасажирське транспортне міжобласне сполучення відновити повністю можна буде лише протягом кількох тижнів. У гіршому випадку – місяців. А залежатиме це від дисципліни людей, адже коронавірус нікуди не зник.
Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів 15 червня в інтерв'ю Укрінформу.
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У якому стані відновлення роботи транспорту станом на середину червня
Автобусне і залізничне сполучення між областями, за словами міністра, працює приблизно на 60 – 70% від того, як працювало до карантину. Причому на маршрутах – хіба половина рухомого складу.
Щоб запрацювало краще, мають бути відповідні рішення регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про термін повного відновлення роботи транспорту
На повне відновлення міжобласного сполучення потрібні щонайменше тижні, ба навіть місяці. Залежатиме значною мірою від самодисципліни людей.
Велика помилка – вважати, що карантин закінчився. Ми до нього звикли психологічно, але коронавірус залишається великою загрозою,
– наголосив міністр.