Пасажирське транспортне міжобласне сполучення відновити повністю можна буде лише протягом кількох тижнів. У гіршому випадку – місяців. А залежатиме це від дисципліни людей, адже коронавірус нікуди не зник.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів 15 червня в інтерв'ю Укрінформу.

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У якому стані відновлення роботи транспорту станом на середину червня

Автобусне і залізничне сполучення між областями, за словами міністра, працює приблизно на 60 – 70% від того, як працювало до карантину. Причому на маршрутах – хіба половина рухомого складу.

Щоб запрацювало краще, мають бути відповідні рішення регіональних комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про термін повного відновлення роботи транспорту

На повне відновлення міжобласного сполучення потрібні щонайменше тижні, ба навіть місяці. Залежатиме значною мірою від самодисципліни людей.

Велика помилка – вважати, що карантин закінчився. Ми до нього звикли психологічно, але коронавірус залишається великою загрозою,

– наголосив міністр.