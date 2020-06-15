Міжнародні рейси можуть скасувати: Криклій пояснив, від чого це залежить
В Україні з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення. Чимало літаків, які відправляються з "Борисполя", наразі є напівпорожніми. Це свідчить про те, що українці ще не подолали психологічний бар'єр щодо подорожей.
Чи можуть через це скасувати рейси через незаповнені літаки – у прямому ефірі 24 каналу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Він пояснив: усе залежить насамперед від авіаперевізників. Звісно, держава та аеропорти зацікавлені, аби літаків та рейсів було якомога більше.
Але очевидно, якщо мовиться про 10 – 20 пасажирів, прогнозовано рейси будуть дуже збитковими… Не знаю, чи довго авіаперевізники так літатимуть,
– зазначив міністр.
Й додав: будь-який новий напрям, будь-які відновлення рейсів вимагають певного часу. Тож авіаперевізники мають закладати це у свою модель, аби відновити ту кількість пасажирів, яка була раніше.
Куди вже можна летіти туристам
За словами міністра, звичайні українські туристи вже можуть летіти у такі країни:
- США – без обмежень на кордоні й без тестувань;
- Албанія – без обмежень на кордоні й без тестувань;
- Велика Британія – потрібно відбути 14-денний карантин після прибуття;
- Туреччина – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.
З 27 червня у цьому списку також з'явиться Туніс – з тестуванням по прибуттю. За умови покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня для українців можуть відкритися кордони Кіпру, Чорногорії, Грузії та Греції.
Про поділ країн на зони
Криклій пояснив: кожних три дні МОЗ оновлюватиме інформацію щодо країн, які входять до так званих зеленої та червоної зон.