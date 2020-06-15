В Україні з 15 червня відновлюється міжнародне авіасполучення. Чимало літаків, які відправляються з "Борисполя", наразі є напівпорожніми. Це свідчить про те, що українці ще не подолали психологічний бар'єр щодо подорожей.

Чи можуть через це скасувати рейси через незаповнені літаки – у прямому ефірі 24 каналу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зверніть увагу Україна відкрила аеропорти 15 червня: куди можуть полетіти українці

Він пояснив: усе залежить насамперед від авіаперевізників. Звісно, держава та аеропорти зацікавлені, аби літаків та рейсів було якомога більше.

Але очевидно, якщо мовиться про 10 – 20 пасажирів, прогнозовано рейси будуть дуже збитковими… Не знаю, чи довго авіаперевізники так літатимуть,

– зазначив міністр.

Й додав: будь-який новий напрям, будь-які відновлення рейсів вимагають певного часу. Тож авіаперевізники мають закладати це у свою модель, аби відновити ту кількість пасажирів, яка була раніше.

Куди вже можна летіти туристам

За словами міністра, звичайні українські туристи вже можуть летіти у такі країни:

США – без обмежень на кордоні й без тестувань;

– без обмежень на кордоні й без тестувань; Албанія – без обмежень на кордоні й без тестувань;

– без обмежень на кордоні й без тестувань; Велика Британія – потрібно відбути 14-денний карантин після прибуття;

– потрібно відбути 14-денний карантин після прибуття; Туреччина – без обмежень на кордоні, але з обов'язковим тестуванням.

З 27 червня у цьому списку також з'явиться Туніс – з тестуванням по прибуттю. За умови покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня для українців можуть відкритися кордони Кіпру, Чорногорії, Грузії та Греції.

Про поділ країн на зони

Криклій пояснив: кожних три дні МОЗ оновлюватиме інформацію щодо країн, які входять до так званих зеленої та червоної зон.