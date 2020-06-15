Криклий посоветовал украинцам направления для отдыха в Украине
Ситуация с коронавирусом довольно непрогнозируемая. Поэтому те украинцы, которые планируют отпуск летом, но не могут поехать заграницу, могут отдохнуть в Украине.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал те направления на которые стоит обратить внимание украинцам при выборе места для отдыха. Свой список он составил на основе собственных рабочих поездок по Украине. И о них рассказал и комментарии "1+1".
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Отдых на море
"Одесса – очень перезагруженное направление, поэтому можно выбрать Бердянск или Кирилловку", – убежден Владислав Криклий.
Чтобы поправить здоровье
Для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и набраться здоровья, то министр советует поехать в Трускавец.
Неизведанные места
Криклий призывает украинцев больше путешествовать и другими регионами Украины. Он заявляет, что в Черкасской и Черниговской области есть много интересных мест.
Что советуют увидеть в Украине и где отдохнуть
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко для тех, кто хочет отдохнуть на море, советует ехать в Одесскую, Херсонскую, Запорожскую или Николаевскую области. Эти регионы соответствуют критериям министерства здравоохранения.
- Звездный ведущий Сергей Притула назвал пять мест в Украине, которые обязательно должен увидеть каждый. Там и водоемы, и горы, и дворцы. А также места реабилитации диких животных.
- Путешественник и ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров назвал два прекрасных места для отдыха в Житомирской области.