Ситуация с коронавирусом довольно непрогнозируемая. Поэтому те украинцы, которые планируют отпуск летом, но не могут поехать заграницу, могут отдохнуть в Украине.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал те направления на которые стоит обратить внимание украинцам при выборе места для отдыха. Свой список он составил на основе собственных рабочих поездок по Украине. И о них рассказал и комментарии "1+1".

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Отдых на море

"Одесса – очень перезагруженное направление, поэтому можно выбрать Бердянск или Кирилловку", – убежден Владислав Криклий.

Чтобы поправить здоровье

Для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и набраться здоровья, то министр советует поехать в Трускавец.

Неизведанные места

Криклий призывает украинцев больше путешествовать и другими регионами Украины. Он заявляет, что в Черкасской и Черниговской области есть много интересных мест.

Что советуют увидеть в Украине и где отдохнуть