Ситуація з коронавірусом є доволі непрогнозованою. Відтак ті українці, які планують відпустку влітку, але не можуть поїхати закордон, можуть відпочити в Україні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав ті напрямки на які варто звернути увагу українцям при виборі місця для відпочинку. Свій список він склав на основі власних робочих поїздок Україною. І про них розповів і коментарі "1+1".

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Відпочинок на морі

"Одеса – дуже перезавантажений напрямок, а тому можна обрати Бердянськ чи Кирилівку", – переконаний Владислав Криклій.

Щоб поправити здоров'я

Для тих, хто хоче не лише відпочити, але й набратися здоров'я, то міністр радить поїхати в Трускавець.

Незвідані місця

Криклій закликає українців більше подорожувати й іншими регіонами України. Він заявляє, що у Черкаській та Чернігівській області є багато цікавих місць.

Що радять побачити в Україні та де відпочити

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко для тих, хто хоче відпочити на морі, радить їхати в Одеську, Херсонську, Запорізьку або Миколаївську області. Ці регіони відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Зірковий ведучий Сергій Притула назвав п'ять місць в Україні, які обов'язково повинен побачити кожен. Там і водойми, і гори, і палаци. А також місця реабілітації диких тварин.