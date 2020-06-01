Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что ожидает активное развитие внутреннего туризма в Украине. Из-за этого в направлениях курортов увеличатся количество поездов.

Он считает, что сейчас уникальная возможность изучать Украину с помощью внутреннего туризма. Такое мнение министр озвучил в эфире "1+1".

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"В направлениях курортов мы обязательно добавим поезда. Понимая, что в этом году будет крайне активный внутренний туризм", – сказал Криклий.

Министр пояснил, что с 15 июня Украина планирует запустить регулярные международные сообщения. Одако количество стран, которые будут открыты, будет в ограниченном количестве.

Какие страны ослабляют карантин и открывают границы – читайте в материале 24 канала



Какие страны открывают границы и когда / Инфографика 24 канала

Карантин в Украине: что известно

Карантин в Украине начался 12 марта, с тех пор его уже 4 раза переносили. Сегодня датой его окончания считается 22 июня.

С 11 мая Украина начала ослаблять карантин, и планирует это делать в 5 этапов. Так, 1 июня в большинстве областей Украины начнется уже третий этап смягчения ограничений. В частности, возобновят движение пригородных и межобластных поездов.