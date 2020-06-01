Міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що очікує на активний розвиток внутрішнього туризму в Україні. Через це в напряках курортів збільшаться кількість потягів.

Він вважає, що зараз унікальна можливість вивчати Україну за допомогою внутрішнього туризму. Таку думку міністр озвучив в ефірі "1+1".

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"У напрямках курортів ми обов'язково додамо потягів. Розуміючи, що цього року буде вкрай активний внутрішній туризм", – сказав Криклій.

Міністр пояснив, що з 15 червня Україна планує запустити регулярні міжнародні сполучення. Одак кількість країн, які відкриють, буде обмежена.

Коли та які країни відкриють кордони – читайте в матеріалі 24 каналу



Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Карантин в Україні: що відомо

Карантин в Україні розпочався 12 березня, з того часу його вже 4 рази переносили. Сьогодні датою його закінчення вважається 22 червня.

З 11 травня Україна почала послаблювати карантин, і планує це робити в 5 етапів. Так, 1 червня в більшості областей України розпочнеться вже третій етап пом'якшення обмежень. Зокрема, відновлять рух приміських і міжобласних потягів.