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      Криклий об эвакуации украинцев из Чили и Перу: "экономически нецелесообразно"

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      Криклій розповів про плани на про евакуацію українців з Чилі і Перу
      Криклій розповів про плани на про евакуацію українців з Чилі і Перу / ua.news/ua/

      Спецрейсы для возвращения украинцев из заграницы будут по большинству направлений. Однако в Перу и Чили находятся, возможно, несколько десятков украинцев, и не всегда экономически целесообразно – везти большой борт через океан.

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій відповів в інтерв’ю виданню LIGA.net про долю українців, які застрягли в Африці, Південній Америці. Адже туди ніякі евакуаційні або вивізні рейси не літали.

      Важливо Україна знову здійснюватиме спецрейси: з яких міст світу евакуюють українців

      "Рейси будуть", – коротко сказав Криклій.

      На зауваження журналіста про те, що на далеких напрямках люди фактично замкнені, хоча є якісь літаки Укроборонпрому, міністр відповів: "Рейси Укроборопрому, спеціальні рейси, – оборонні замовлення, це не пасажирські перевезення".

      "Спецрейси по поверненню громадян будуть по більшості напрямків. Доведеться шукати хабів, стикувальні рейси ... У Перу, Чилі – можливо кілька десятків наших громадян, це не завжди економічно доцільно везти великий борт через океан. Але це завдання опрацьовується, за допомогою стикувальних рейсів все можна правильно зробити", – розповів Криклій.

      Що відомо про заборону транспортного авіасполучення в Україні

      • З 18 березня в межах карантину у зв’язку з коронавірусом Україна повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення.
      • З 24 березня – заборонили будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • Після закриття кордонів Україна почала евакуацію своїх громадян з-за кордону.
      • Загалом за час карантину з різних країн додому повернулися майже 145 українців.

      подорожі карантин куди не можна їздити список країн МЗС
      Які країни не варто відвідувати під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Чили Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Африка Латинськая Америка Перу Конец света Эвакуация украинцев Министерство инфраструктуры Владислав Криклий
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