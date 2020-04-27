Криклій про евакуацію українців з Чилі і Перу: "економічно недоцільно"

Спецрейси для повернення українців з закордону будуть по більшості напрямків. Проте в Перу і Чилі є, можливо, кілька десятків українців, і не завжди економічно доцільно – везти великий борт через океан.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відповів в інтерв’ю виданню LIGA.net про долю українців, які застрягли в Африці, Південній Америці. Адже туди ніякі евакуаційні або вивізні рейси не літали.

Важливо Україна знову здійснюватиме спецрейси: з яких міст світу евакуюють українців

"Рейси будуть", – коротко сказав Криклій.



На зауваження журналіста про те, що на далеких напрямках люди фактично замкнені, хоча є якісь літаки Укроборонпрому, міністр відповів: "Рейси Укроборопрому, спеціальні рейси, – оборонні замовлення, це не пасажирські перевезення".

"Спецрейси по поверненню громадян будуть по більшості напрямків. Доведеться шукати хабів, стикувальні рейси ... У Перу, Чилі – можливо кілька десятків наших громадян, це не завжди економічно доцільно везти великий борт через океан. Але це завдання опрацьовується, за допомогою стикувальних рейсів все можна правильно зробити", – розповів Криклій.

Що відомо про заборону транспортного авіасполучення в Україні

З 18 березня в межах карантину у зв’язку з коронавірусом Україна повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення.

З 24 березня – заборонили будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

Після закриття кордонів Україна почала евакуацію своїх громадян з-за кордону.

Загалом за час карантину з різних країн додому повернулися майже 145 українців.



Які країни не варто відвідувати під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу