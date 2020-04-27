Криклий раскрыл детали авиационной мечты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что мечтает до конца своей каденции создать государственную авиакомпанию. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, на базе чего будут создавать эту компанию, где брать на нее деньги, и много других интересных деталей.

Сейчас нужно будет помогать авиации, которая проходит период турбулентности в Украине и во всем мире. Об этом Владислав Криклий рассказал в интервью Liga.net.

К слову Зеленский хочет создать государственную авиакомпанию с собственным авиапарком

Поскольку мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? Тем более, что мы будем детально понимать, что с ним происходит,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что здесь очень важным аспектом является возможность государственных заказов самолетов. Мол, власти уже общались с представителями госконцерна "Антонов" и хотят, чтобы он предлагал для рынка больше пассажирских самолетов.

По словам главы Мининфраструктуры, речь идет о создании абсолютно новой авиакомпании "с нуля". То есть для этого государство не будет выкупать или входить в капитал уже существующей компании. Относительно самолетов, он подчеркнул, что компания будет пользоваться не исключительно бортами "Ан".

"И для внутренних рейсов они могут использоваться. Проще всего продвигать какой-то продукт, если ты сам им пользуешься. Французы летают на Airbus, американцы – на Boeing. Так они его продвигают на другие рынки", – пояснил Владислав Криклий.

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Комментируя вопрос наличия дорожной карты этого проекта, министр ответил что она еще готовится. Кроме того, он заявил о возможности партнерства с другими крупными компаниями, которые хотят ориентироваться на рынок Восточной Европы.

Нужен стратегический инвестор, успешный в этой области. Просто фонд, который бы дал денег – это не решение. Это будет государственная компания, но постепенно могут появляться партнеры, скорее иностранные,

– рассказал глава Мининфраструктуры.

Что известно об идее создания государственной авиакомпании?

О своей мечте создать государственную авиакомпанию Владимир Зеленский заявил в фильме "Год президента Зеленского". По его словам, такая компания могла бы работать на уровне с ведущими авиационными компаниями.



Президент также отмечал, что в таком случае заказ на самолеты получит государственное предприятие "Антонов".