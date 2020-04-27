Криклій розкрив деталі авіаційної мрії Зеленського

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що мріє до кінця своєї каденції створити державну авіакомпанію. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, на базі чого будуть створювати цю компанію, де братимуть на неї гроші, та багато інших цікавих деталей.

Нині потрібно буде допомагати авіації, яка проходить період турбулентності в Україні та в усьому світі. Про це Владислав Криклій розповів в інтерв'ю Liga.net.

До слова Зеленський хоче створити державну авіакомпанію з власним авіапарком

Оскільки ми будемо підтримувати авіацію, чому б не підтримувати свого державного національного перевізника? Тим паче, що ми будемо детально розуміти, що з ним відбувається,

– підкреслив міністр.

Він підкреслив, що тут дуже важливим аспектом є можливість державних замовлень літаків. Мовляв, у владі вже спілкувалися з представниками держконцерну "Антонов" і хочуть, аби він пропонував для ринку більше пасажирських літаків.

За словами очільника Мінінфраструктури, мовиться про створення абсолютно нової авіакомпанії "з нуля". Тобто для цього держава не буде викуповувати чи входити у капітал вже існуючої компанії. Щодо літаків, він підкреслив, що компанія користуватиметься не виключно бортами "Ан".

"Та для внутрішніх рейсів вони можуть використовуватися. Найпростіше просувати якийсь продукт, якщо ти сам ним користуєшся. Французи літають на Airbus, американці – на Boeing. Так вони його просувають на інші ринки", – пояснив Владислав Криклій.

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Коментуючи питання наявності дорожнього карти цього проєкту, міністр відповів що вона ще готується. Крім того, він заявив про можливість партнерства з іншими великими компаніями, що хочуть орієнтуватися на ринок Східної Європи.

Потрібен стратегічний інвестор, успішний в цій галузі. Просто фонд, який би дав грошей – це не рішення. Це буде державна компанія, але поступово можуть з'являтися партнери, радше іноземні,

– розповів глава Мінінфраструктури.

Що відомо про ідею створення державної авіакомпанії?Про свою мрію створити державну авіакомпанію Володимир Зеленський заявив у фільмі "Рік президента Зеленського". За його словами, така компанія могла б працювати на рівні з провідними авіаційними компаніями.



Президент також зауважував, що у такому разі замовлення на літаки отримає державне підприємство "Антонов".