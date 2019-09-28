Криминальная драма в Николаеве: от безумной любви до попытки убийства

51-летний гражданин Германии прилетел в Николаев, чтобы убить свою бывшую подругу. Скрыв лицо за накладной бородой, мужчина атаковал девушку ножом и ударил ее 5 раз в спину. Причиной преступления якобы была ревность.

Что известно о кровавом нападении на девушку в Николаеве

Нападение произошло вечером, примерно в 22 часа, в среду, 25 сентября. Злоумышленника удалось оперативно задержать благодаря свидетелям, пишет отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области. Девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, у 30-летней пострадавшей – 5 колото-резаных ран в спине.

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Нападение произошло возле магазина, очевидцами были несколько людей, что стояли рядом. По их словам, из двора многоэтажки с криками о помощи выбежала девушка, которую злоумышленник догонял. Женщина забежала в магазин, но преследователь догнал ее и несколько раз ударил ножом в спину. После этого выбежал прочь, пытаясь скрыться.



Место нападения / Фото НПУ

Свидетели описали внешность и одежду преступника, указав особой приметой темную бороду. Впоследствии выяснилось, что борода была накладной – злоумышленник готовился к преступлению и приобрел бороду как средство маскировки.

Полиция задержала мужчину спустя шесть минут после вызова – на выезде из Николаева вблизи аэропорта. Вещественные доказательства подтвердили его причастность к нападению – куртка со следами крови, борода, парик и тому подобное. Патрульные сомневались, потому что мужчина вел себя спокойно и не отвечал описанию очевидцев, но выдал мужчину порез на руке.

Фото Нацполиции с места задержания злоумышленника:

Почему мужчина запланировал и совершил это жестокое преступление

51-летний подозреваемый и потерпевшая были в отношениях в течение года, но разошлись. И вот 24 сентября мужчина прибыл из Германии в Николаев, замаскировался и взял с собой нож.



Пострадавшая девушка в больнице / Фото из фейсбука Лилии Савлох

Уже известны имена фигурантов. Подозреваемый – немецкий гражданин турецкого происхождения Лукас Оздоган, жертва – местная жительница Ирина Корсак. Об этом рассказала подруга последней Лилия Савлох в фейсбуке.

Некоторое время Ира имела отношения с этим Лукасом, но отношения не сложились. Они разошлись, но он продолжал преследовать ее и угрожал,

– написала Савлох.



Год Ирина и Лукас были якобы счастливой парой / Фото из инстаграма Оздогана

Суд в Николаеве 27 сентября арестовал мужчину без права выйти под залог, несмотря на опасения родственников пострадавшей, что иностранца – влиятельного бизнесмена могут отпустить под залог и он сбежит из страны. Об этом рассказали в издании "Преступности.нет".



Суд постановил держать мужчину под стражей / Фото Novosti-N

Оздогану инкриминируют покушение на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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