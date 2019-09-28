18:46
28 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
      Вєсті.UA
      20:34, 27 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Кримінальна драма у Миколаєві: від шаленого кохання до спроби вбивства

      395 Читать новость на русском
      Драма у Миколаєві: від шаленого кохання до спроби вбивства
      Драма у Миколаєві: від шаленого кохання до спроби вбивства / Колаж 24 каналу

      51-річний громадянин Німеччини прилетів до Миколаєва, аби вбити свою колишню подругу. Приховавши обличчя за накладною бородою, чоловік атакував дівчину ножем та вдарив її 5 разів у спину. Причиною злочину начебто були ревнощі.

      Що відомо про кривавий напад на дівчину в Миколаєві

      Напад трапився увечері, приблизно о 22 годині, у середу, 25 вересня. Зловмисника вдалося оперативно затримати завдяки свідкам, пише відділ комунікації Нацполіції в Миколаївській області. Дівчину у вкрай важкому стані госпіталізували в реанімацію, у 30-річної постраждалої – 5 колото-різаних ран у спині.

      Читайте також: 500 чоловіків і хлопчиків врятували з "будинку тортур" у Нігерії: моторошні фото

      Напад стався біля магазину, очевидцями були кілька людей, що стояли поруч. За їхніми словами, з двору багатоповерхівки з криками про допомогу вибігла дівчина, яку наздоганяв зловмисник. Жінка забігла до магазину, але переслідувач наздогнав її й кілька разів вдарив ножем у спину. Після цього вибіг геть, намагаючись втекти.

      місце злочину
      Місце нападу / Фото НПУ

      Свідки описали зовнішність та одяг злочинця, вказавши особливою прикметою темну бороду. Згодом з'ясувалося, що борода була накладною – зловмисник готувався до злочину і придбав бороду як засіб маскування.

      Поліція затримала чоловіка через шість хвилин після виклику – на виїзді з Миколаєва поблизу аеропорту. Речові докази засвідчили причетність його до нападу – куртка зі слідами крові, борода, перука тощо. Патрульні сумнівалися, бо чоловік поводив себе спокійно і не відповідав опису очевидців, та видав чоловіка поріз на руці.

      Фото Нацполіції з місця затримання зловмисника:

       

       

      Чому чоловік запланував та виконав цей жорстокий злочин

      51-річний підозрюваний і потерпіла були в стосунках протягом року, та розійшлися. І от 24 вересня чоловік прибув з Німеччини до Миколаєва, замаскувався і взяв з собою ніж.


      Постраждала дівчина у лікарні / Фото з фейсбука Лілії Савлох 

      Вже відомі імена фігурантів. Підозрюваний – німецький громадянин турецького походження Лукас Оздоган, жертва – місцева мешканка Ірина Корсак. Про це розповіла подруга останньої Лілія Савлох у фейсбуці.

      Якийсь час Іра мала стосунки з цим Лукасом, але стосунки не склалися. Вони розійшлись, але він продовжував переслідувати її й погрожував, 
      – написала Савлох.


      Рік Ірина та Лукас були начебто щасливою парою / Фото з інстаграму Оздогана

      Суд у Миколаєві 27 вересня заарештував чоловіка без права вийти під заставу, попри побоювання родичів постраждалої, що іноземця – впливового бізнесмена – можуть відпустити під заставу і він втече з країни. Про це розповіли у виданні "Преступности.нет".

      Суд
      Суд ухвалив тримати чоловіка під вартою / Фото Novosti-N

      Оздогану інкримінують замах на вбивство, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

      Читайте також: Смертельна ДТП у Броварах: поліцейському обрали запобіжний захід

      blog_ava
      Ініціаторка російського флешмобу, до якого приєднався Олег Винник, відповіла, чий Крим
      сьогодні
      4495
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Постраждалі Кримінальні новини Зброя Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю
      сьогодні , 18:30 Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю
      38
      Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      сьогодні , 18:00 Судді з заплямованими мантіями: хто успішно пройшов перевірки й залишився на посаді
      Роман Маселко 105
      Что Украина может предложить Москве
      сьогодні , 17:00 Что Украина может предложить Москве
      Павло Казарін 394
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сьогодні , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 394
      Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      сьогодні , 15:45 Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      Борис Немировський 834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук