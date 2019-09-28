Кримінальна драма у Миколаєві: від шаленого кохання до спроби вбивства

51-річний громадянин Німеччини прилетів до Миколаєва, аби вбити свою колишню подругу. Приховавши обличчя за накладною бородою, чоловік атакував дівчину ножем та вдарив її 5 разів у спину. Причиною злочину начебто були ревнощі.

Що відомо про кривавий напад на дівчину в Миколаєві

Напад трапився увечері, приблизно о 22 годині, у середу, 25 вересня. Зловмисника вдалося оперативно затримати завдяки свідкам, пише відділ комунікації Нацполіції в Миколаївській області. Дівчину у вкрай важкому стані госпіталізували в реанімацію, у 30-річної постраждалої – 5 колото-різаних ран у спині.

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Напад стався біля магазину, очевидцями були кілька людей, що стояли поруч. За їхніми словами, з двору багатоповерхівки з криками про допомогу вибігла дівчина, яку наздоганяв зловмисник. Жінка забігла до магазину, але переслідувач наздогнав її й кілька разів вдарив ножем у спину. Після цього вибіг геть, намагаючись втекти.



Місце нападу / Фото НПУ

Свідки описали зовнішність та одяг злочинця, вказавши особливою прикметою темну бороду. Згодом з'ясувалося, що борода була накладною – зловмисник готувався до злочину і придбав бороду як засіб маскування.

Поліція затримала чоловіка через шість хвилин після виклику – на виїзді з Миколаєва поблизу аеропорту. Речові докази засвідчили причетність його до нападу – куртка зі слідами крові, борода, перука тощо. Патрульні сумнівалися, бо чоловік поводив себе спокійно і не відповідав опису очевидців, та видав чоловіка поріз на руці.

Фото Нацполіції з місця затримання зловмисника:

Чому чоловік запланував та виконав цей жорстокий злочин

51-річний підозрюваний і потерпіла були в стосунках протягом року, та розійшлися. І от 24 вересня чоловік прибув з Німеччини до Миколаєва, замаскувався і взяв з собою ніж.



Постраждала дівчина у лікарні / Фото з фейсбука Лілії Савлох

Вже відомі імена фігурантів. Підозрюваний – німецький громадянин турецького походження Лукас Оздоган, жертва – місцева мешканка Ірина Корсак. Про це розповіла подруга останньої Лілія Савлох у фейсбуці.

Якийсь час Іра мала стосунки з цим Лукасом, але стосунки не склалися. Вони розійшлись, але він продовжував переслідувати її й погрожував,

– написала Савлох.



Рік Ірина та Лукас були начебто щасливою парою / Фото з інстаграму Оздогана

Суд у Миколаєві 27 вересня заарештував чоловіка без права вийти під заставу, попри побоювання родичів постраждалої, що іноземця – впливового бізнесмена – можуть відпустити під заставу і він втече з країни. Про це розповіли у виданні "Преступности.нет".



Суд ухвалив тримати чоловіка під вартою / Фото Novosti-N

Оздогану інкримінують замах на вбивство, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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