Смертельна ДТП у Броварах: поліцейському обрали запобіжний захід

У Броварах 26 вересня п'яний правоохоронець влетів у зупинку громадського транспорту на шаленій швидкості, унаслідок інциденту загинула жінка. Поліцейському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Рішення прийняли судді Голосіївського суду Києва, повідомляє "112 Україна".

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Поліцейського підозрюють у порушені правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Зловмисник може отримати від 3 до 8 років позбавлення волі.

Смертельна ДТП трапилася 26 вересня близько 17:30. Тоді співробітник поліції охорони насмерть збив жінку та поранив ще двох чоловіків, які стояли на зупинці громадського транспорту у Броварах. Перевірка на вміст алкоголю виявила у нього 1,7 проміле, що майже у 9 разів перевищує норму.



До слова, поліцейський був за кермом автомобіля Opel на іноземній реєстрації.



Через аварію від виконання службових обов'язків на час службового розслідування відсторонили начальника Державної охоронної служби Київської області. Також на місце трагедії приїжджав новопризначений глава Нацполіції Ігор Клименко.

Відео, як п'яний поліцейський влетів у зупинку: