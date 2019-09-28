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      Смертельное ДТП в Броварах: полицейскому избрали меру пресечения

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      ДТП в Броварах
      ДТП в Броварах / npu.gov.ua

      В Броварах 26 сентября пьяный милиционер влетел в остановку общественного транспорта на бешеной скорости, в результате инцидента погибла женщина. Полицейскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога.

      Решение приняли судьи Голосеевского суда Киева, сообщает "112 Украина".

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      Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека. Злоумышленник может получить от 3 до 8 лет лишения свободы.

      Смертельное ДТП произошло 26 сентября около 17:30. Тогда сотрудник полиции охраны насмерть сбил женщину и ранил еще двух мужчин, которые стояли на остановке общественного транспорта в Броварах. Проверка на содержание алкоголя обнаружила у него 1,7 промилле, что почти в 9 раз превышает норму.

      К слову, полицейский был за рулем автомобиля Opel на иностранном регистрации.

      Из-за аварии от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования отстранили начальника Государственной охранной службы Киевской области. Также на место трагедии приезжал новоназначенный глава Нацполиции Игорь Клименко.

      Видео, как пьяный полицейский влетел в остановку:

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Жертвы Криминальные новости Судьи ДТП в Броварах
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