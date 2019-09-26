В Броварах полицейский въехал в остановку: есть погибшие

В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибла женщина, еще два человека получили травмы.

По сообщению полиции, водитель авто не справился с управлением и въехал в остановку. По предварительной информации водитель является сотрудником управления полиции охраны.

Смотрите также: Фура влетела в остановку в Киеве: шокирующее видео момента ДТП

Правоохранители сообщают, что начальника Государственной охранной службы Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей на время служебного расследования. О происшествии также сообщили в ГБР.

На место происшествия выехал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Я принял решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от исполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования,

– заявил Клименко.



Полиция выясняет обстоятельства ДТП / facebook.com/AtamanovaOlya

Важно: Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)



ДТП в Броварах / Фото facebook.com/UA.National.Police

Отметим, что правительство создало специальную группу, которая будет расследовать масштабные аварии с многочисленными жертвами. Власть хочет понять причины возникновения ДТП на дорогах Украины.

Спецгруппа должна выяснить связаны ли аварии с использованием неподобающе оборудованных транспортных средств, или с плохим освещением дорог.

К слову, за последнее время в Украине произошло два масштабных ДТП с участием грузовиков. 21 сентября в Одесской области произошло смертельное столкновение грузовика с цистерной и маршрутки. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.

На следующий день, 22 сентября, в Житомирской области на автодороге Киев – Чоп водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в автобус. На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.