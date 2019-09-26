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      У Броварах поліцейський в'їхав у зупинку: є загиблі

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      ДТП у Броварах
      ДТП у Броварах / UA.National.Police

      У Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії загинула жінка, ще дві особи отримали травми.

      За повідомленням поліції, водій авто не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку. За попередньою інформацією водій є співробітником управління поліції охорони.

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      Правоохоронці повідомляють, що начальника Державної охоронної служби Київської області відсторонили від виконання службових обов'язків на час службового розслідування. Про подію також повідомили ДБР.

      На місце події виїхав глава Національної поліції Ігор Клименко.

      Я прийняв рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. В найближчі дні громадськість буде повідомлена про жорсткі заходи реагування,
      – заявив Клименко.

      Поліція з'ясовує обставини ДТП
      Поліція з'ясовує обставини ДТП / facebook.com/AtamanovaOlya

      Важливо: Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)


      ДТП в Броварах / Фото facebook.com/UA.National.Police

      Відзначимо, що уряд створив спеціальну групу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами. Влада хоче зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.

      Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.

      До слова, за останній час в Україні сталось дві масштабні ДТП за участі вантажівок. 21 вересня на Одещині сталось смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.

      Наступного дня, 22 вересня, у Житомирській області на автодорозі Київ – Чоп водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ігор Клименко Жертви Поліція Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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