Криптобизнес и закон: как и зачем регулировать криптовалюти

В разных странах к криптовалютам относятся по-разному. Где-то их воспринимают просто как новый вид активов, где-то пытаются регулировать, но практически ни в одной стране не запрещены криптовалюты как таковые. Несколько лет назад в Украине речь на государственном уровне шла – а не запретить ли их; сегодня уже ясно, что технически запреты невозможны, и нужно решать, как жить с криптовалютами.

О тонкостях определения криптовалют с точки зрения международного и украинского права и о необходимости законодательных определений для позитивного развития криптобизнеса в Украине во время конференции Blockchain&Bitcoin рассказал соучредитель юридической компании Juscutum Артем Афян.

Читайте также: Где в Европе выгоднее всего майнить биткоины: Украина – среди лидеров

Криптовалюты – в правовом поле

Юрист подчеркнул: фразу о том, что криптовалюты находятся вне правового поля, нужно забыть. По его словам, если даже вы перечислили биткоины своему соседу по лестничной клетке, то вы уже находитесь в том правовом поле, где есть эта лестничная клетка. Просто вы этого не чувствуете до того момента, пока этот ваш сосед не обратится, например, в суд за то, что вы, якобы, совершили мошенничество, отправив ему не биткоин, а биткоин-кэш или внутреннюю валюту World of Tanks.

Государство в любом случае присутствует. И то, что оно не проявляется в большинстве таких сделок, не влияет на факт, что существующей правовой системы, в принципе, достаточно для трактовки взаимоотношений по криптовалютах,

– пояснил Афян.

Более того, уточнил юрист – майнинг сегодня в Украине уже имеет свой КВЭД (63.11). Сам по себе КВЭД для майнинга не решает никаких глобальных проблем в индустрии, кроме одной: он говорит о том, что майнинг – законный. Но это не ответ на то, как платить налоги, как привлекать инвестиции, это не панацея от налоговых служб. Это лишь фиксация того, что майнинг в этой стране относится к законным видам деятельности.

"То, что майнинг включен в общий КВЭД, не позволяет "загнать всех в стойло", потому что 60 000 дата-центров на территории Украины. Если это и "стойло", то оно довольно просторное. И эта инициатива государства скорее хорошая, чем плохая, просто она не такая результативная, как хотелось бы представителям криптобизнеса. Но здесь уже возникает необходимость соответствующего законодательства", – констатировал Афян.

Правила игры на рынке криптовалют

В Украине достаточно интересная ситуация с законодательством относительно криптовалют, отметил юрист. Сначала Украина сделала лучшее, что могла для любой отрасли: вообще не занималась криптовалютами. Но всему есть предел. И для того, чтобы дальше криптобизнес мог развиваться, нужно прояснение правил игры. Потому что криптобизнес уже "поболтался" в упрощенной системе налогообложения, уже состоялись различные транзакции, фонды и тому подобное.

Но что такое криптомиллионер, если он может вписаться в рамки упрощенной системы налогообложения? Это 5 миллионов гривен, этого же не хватит даже на дорогое авто, потому как и нет смысла этим заниматься,

– отметил юрист.

Одна из ключевых проблем, стоящих перед украинским криптобизнесом, – чрезмерное внимание со стороны правоохранительных органов. Но здесь нет ничего страшного или нового, через это проходили все бизнесы в Украине, последней через это прошла ИТ-отрасль, которой сейчас все гордятся. Это такая своеобразная "болезнь", как корь.

"Ключевой фактор сдерживания развития криптобизнеса – в том, что для банковской системы совершенно нет разъяснения того, что такое криптовалюта", – отметил Афян.

Существует примерно 5 вариантов, как можно трактовать криптовалюту. Каждый из них законный. Но пока не выбран один из них – банк не может вам обменять криптовалюту, не может обеспечить платеж с целевым назначением "криптовалюта". Такие кейсы есть, но относятся к единичным, и их явно не хватает, чтобы бизнес мог нормально работать.

Следующее: на сегодняшний день отсутствие правового определения криптовалюты не позволяет компаниям, которые находятся на обычной системе налогообложения, принимать криптовалюту на баланс. Обычный вопрос – в какую строку баланса внести криптовалюту – "тормозит" все.

Вы можете провести супер проект, супер ICO, можете заинтересовать этим компании из топ-100 "Форбс" в Украине, но они не смогут дать вам направление денег. Вас не могут проинвестировать фонды, потому что они фактически не понимают, какой актив вы им продаете, и как его облагать налогом. Или относиться к нему как к ценным бумагам, или это какой-то нематериальный актив,

– пояснил юрист.

Поэтому законопроекты для разъяснения всех этих нюансов – нужны. И не стоит воспринимать в этом контексте государственной регуляции как нечто контролирующее и диктующее условия. Скорее законодательство для криптовалют – путь к формализации процессов, определение правил игры, отметил Афян.

Законы – нужны, но еще "сырые"

У нас есть несколько законопроектов, пояснил эксперт. Они разные, настолько, что чувствуется "сырая" подготовка. Например, закон об обороте криптовалюты в Украине, где криптовалюта указана как программный код. Все логично до момента, когда это прочитает юрист. Потому что для него "программный код" – это авторское право, а следовательно – роялти. "Представьте себе роялти на биткоин, лицензионное соглашение и последствия налогообложения", – обратил внимание Афян.

В законе о стимулировании рынка криптовалют и их производных определение такое: это децентрализованное измерение стоимости, которое может быть выражено и функционировать как следствие обмена с сохранением стоимости единицы учета, основанном на математических вычислениях, является результатом и имеет криптографическую защиту учета.

Ужасное определение, но оно – самое правильное, близкое к тому, которое принято в Евросоюзе, точнее в Германии, где токены, криптовалюты – это единицы учета. У нас разрозненность определений вредит в целом криптосообществу,

– подчеркнул юрист.

По словам Артема Афяна, сейчас в Украине уже сформирована инициативная группа экспертов, чтобы наработать документы с точными определениями. Заседания этой группы не слишком открытые, но участие в работе принимают люди, которые действительно задействованы и заинтересованы в решении вопроса, и у них нет желания "подсунуть сюрприз" и загнать криптосообщество в какие-то рамки. Есть цель – определить правовой статус токенов, криптовалюты, правила налогообложения, и определить статус, правила и требования для профессиональных игроков: что такое криптовалютная биржа, каким правилам она должна подчиняться, каковы преимущества и права она имеет. Конечным результатом принятия этих законопроектов должна стать возможность в Украине свободно и комфортно зарабатывать криптовалюту, и она займет свое место в нашей экономике.

Читайте также: Криптовалюта для "чайников": главное об инвестициях в биткойн и майнинг рубля