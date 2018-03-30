Криптобізнес і закон: як і навіщо регулювати криптовалюти

У різних країнах до криптовалют ставляться по-різному. Десь їх сприймають просто як новий вид активів, десь намагаються регулювати, але практично в жодній країні не заборонені криптовалюти як такі. Кілька років тому в Україні мова на державному рівні йшла – а чи не заборонити їх; сьогодні вже ясно, що технічно заборони неможливі, і потрібно вирішувати, як жити з криптовалютами.

Про тонкощі визначення криптовалют з точки зору міжнародного та українського права та про необхідність законодавчих визначень для позитивного розвитку криптобізнесу в Україні під час конференції Blockchain&Bitcoin розповів співзасновник юридичної компанії Juscutum Артем Афян.

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Криптовалюти – у правовому полі

Юрист наголосив: фразу про те, що криптовалюти перебувають поза правовим полем, потрібно забути. За його словами, якщо навіть ви перерахували біткойни своєму сусіду по сходовій клітці, то ви вже перебуваєте в тому правовому полі, де є ця сходова клітка. Просто ви цього не відчуваєте до того моменту, доки цей ваш сусід не звернеться, наприклад, до суду через те, що ви, начебто, вчинили шахрайство, відправивши йому не біткойн, а біткойн-кеш або внутрішню валюту World of Tanks.

Держава в будь-якому випадку присутня. І те, що вона не проявляється у більшості таких угод, не впливає на факт, що існуючої правової системи, в принципі, достатньо для трактовки взаємовідносин по криптовалютах,

– пояснив Афян.

Більше того, уточнив юрист – майнінг сьогодні в Україні вже має свій КВЕД (63.11). Сам по собі КВЕД для майнінгу не вирішує ніяких глобальних проблем у індустрії, крім однієї: він говорить про те, що майнінг – законний. Але це не відповідь на те, як платити податки, як залучати інвестиції, це не панацея від податкових служб. Це лише фіксація того, що майнінг у цій країні належить до законних видів діяльності.

"Те, що майнінг включений у загальний КВЕД, не дозволяє "загнати усіх в стойло", тому що 60 000 дата-центрів є на території України. Якщо це і "стойло", то воно доволі просторне. І ця ініціатива держави швидше гарна, ніж погана, просто вона не така результативна, як хотілось би представникам криптобізнесу. Але тут вже виникає необхідність відповідного законодавства", – констатував Афян.

Правила гри на ринку криптовалют

В Україні досить цікава ситуація законодавством щодо криптовалют, відзначив юрист. Спершу Україна зробила найкраще з того, що могла для будь-якої галузі: взагалі не займалася криптовалютами. Але всьому є межа. І для того, щоб далі криптобізнес міг розвиватися, потрібне прояснення правил гри. Тому що криптобізнес уже "побовтався" у спрощеній системі оподаткування, вже відбулися різні транзакції, фонди тощо.

Але що таке криптомільйонер, якщо він може вписатися у рамки спрощеної систему оподаткування? Це 5 мільйонів гривень, цього ж не вистачить навіть на дороге авто, тому наче й немає сенсу цим займатися,

– відзначив юрист .

Одна з ключових проблем, що постали перед українським криптобізнесом, – надмірна увага з боку правоохоронних органів. Але тут немає нічого страшного або нового, через це проходили усі бізнеси в Україні, останньою через це пройшла ІТ-галузь, якою зараз усі пишаються. Це така ніби "хвороба", як кір.

"Ключовий фактор стримування розвитку криптобізнесу – в тому, що для банківської системи абсолютно немає роз'яснення того, що таке криптовалюта", – наголосив Афян.

Існує приблизно 5 варіантів, як можна трактувати криптовалюту. Кожен із них законний. Але доки не вибраний один із них – банк не може обміняти вам криптовалюту, не може забезпечити платіж із цільовим призначенням "криптовалюта". Такі кейси є, але відносяться до одиничних, і їх явно не вистачає, щоб бізнес міг нормально працювати.

Наступне: на сьогоднішній день відсутність правового визначення криптовалюти не дозволяє компаніям, які перебувають на звичайній системі оподаткування, брати криптовалюту на баланс. Звичайне питання – до якого рядку балансу внести криптовалюту – "гальмує" все.

Ви можете провести супер проект, супер ICO, можете зацікавити цим компанії з топ-100 "Форбс" в Україні, але вони не зможуть дати вам напряму грошей. Вас не можуть проінвестувати фонди, тому що вони фактично не розуміють, який актив ви їм продаєте, і як його оподатковувати. Чи ставитися до нього як до цінних паперів, чи це якийсь нематеріальний актив,

– пояснив юрист.

Тому законопроекти для роз'яснення усіх цих нюансів – потрібні. І не варто сприймати в цьому контексті державну регуляцію як щось контролююче і диктуюче умови. Швидше законодавство для криптовалют – шлях до формалізації процесів, визначення правил гри, зазначив Афян.

Закони – потрібні, але ще "сирі"

У нас є декілька законопроектів, пояснив експерт. Вони різні, настільки, що відчувається їхня "сира" підготовка. Наприклад, закон про оборот криптовалюти в Україні, де криптовалюта вказана як програмний код. Все логічно до моменту, коли це прочитає юрист. Бо для нього "програмний код" – це авторське право, а отже – роялті. "Уявіть собі роялті на біткойн, ліцензійну угоду і наслідки оподаткування", – звернув увагу Афян.

У законі про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних визначення таке: це децентралізоване вимірювання вартості, яке може бути виражене і функціонувати як наслідок обміну зі збереженням вартості одиниці обліку, заснованому на математичних обчисленнях, є результатом і має криптографічний захист обліку.

Жахливе визначення, але воно – найбільш правильне, близьке до того, яке прийняте у Євросоюзі, точніше у Німеччині, де токени, криптовалюти – це одиниці обліку. У нас розрізненість визначень шкодить в цілому криптоспівтовариству,

– акцентував юрист.

За словами Артема Афяна, зараз в Україні вже сформована ініціативна група експертів, щоб напрацювати документи з найточнішими визначеннями. Засідання цієї групи не надто відкриті, але участь у роботі беруть люди, які дійсно задіяні і зацікавлені у вирішенні питання, і у них немає бажання "підсунути сюрприз" і загнати криптоспівтовариство у якісь рамки. Є мета – визначити правовий статус токенів, криптовалюти, правила оподаткування, і визначити статус, правила і вимоги для професійних гравців: що таке криптовалютна біржа, яким правилам вона має підкорятись, які переваги і права вона має. Кінцевим результатом прийняття цих законопроектів має стати можливість в Україні вільно і комфортно заробляти криптовалюту, і вона займе своє місце в нашій економіці.

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