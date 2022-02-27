Пожертвования будут распределены между основными организациями, которые уже действуют на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, iSans тому подобное, чтобы помочь детям и семьям переселенцев, а также тем людям, которые не могут уехать из Украины и больше всего подвергаются опасности.

К теме Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива

Binance также запустила сайт по совместному сбору средств в криптовалюте под названием "Фонд экстренной помощи Украине", чтобы позволить людям жертвовать криптовалюту украинским беженцам и детям, а также для поддержки материально-технического обеспечения на местах. В частности:

питания,

топлива,

необходимых товаров для беженцев.

Наблюдение за тем, как война обостряется в течение последних четырех дней, шокировало наше сообщество до глубины души... Мы используем все имеющиеся ресурсы и правительственные каналы, чтобы призвать мировых лидеров немедленно прекратить эту войну,

– заявил генеральный директор Binance.

Binance также работает с рядом местных групп поддержки, которые активно работают над ускорением перехода украинцев через границу в безопасное место в двух соседних странах.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.