Пожертвування будуть розподілені між основними організаціями, які вже діють на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, iSans тощо, аби допомогти дітям і сім’ям переселенців, а також тим людям, які не можуть виїхати з України та найбільше піддаються небезпеці.

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Binance також запустила сайт зі спільного збору коштів у криптовалюті під назвою "Фонд екстреної допомоги Україні", щоб дозволити людям жертвувати криптовалюту українським біженцям і дітям, а також для підтримки матеріально-технічного забезпечення на місцях. Зокрема:

харчування,

палива,

необхідних товарів для біженців.

Спостереження за тим, як війна загострюється протягом останніх чотирьох днів шокувало нашу спільноту до глибини душі... Ми використовуємо всі наявні ресурси та урядові канали, щоби закликати світових лідерів негайно припинити цю війну,

– заявив генеральний директор Binance.

Binance також працює з низкою місцевих груп підтримки, які активно працюють над прискоренням переходу українців через кордон у безпечне місце у двох сусідніх країнах.

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