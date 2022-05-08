Кристина Квин приехала в Киев: вскоре посольство США возобновит работу.

Временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в воскресенье 8 мая вернулась в Киев.

Об этом сообщила Квин и отметила, что рада вернуться в столицу именно 8 мая, на День Победы в Европе.

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Слава Украине! Мы – вместе с Украиной,

– добавила она.

Также 24 каналу стало известно, что Квин прибыла в Киев для проведения дипломатических встреч в преддверии возобновления работы посольства США в Украине.

Добавим, что 26 апреля американские дипломаты впервые вернулись в Украину во время полномасштабной войны с Россией. Однако тогда они прибыли из Польши и отправились во Львов с однодневной поездкой. В то же время, во время брифинга во Львове Квин сообщила, что до конца мая посольство США может вернуться работать в Киев, если разрешится ситуация с безопасностью.

Напомним, что в канун российского вторжения, 22 февраля, когда уже было известно о планах Путина, американские дипломаты решили продолжить работу в Украине. Тогда они заявили, что днем будут работать во Львове, однако ночевать будут в Польше. После полномасштабного вторжения России в Украину посольство приостановило свою работу в украинской столице.

В то же время, уже сейчас около 30 дипломатических представительств разных стран вернулись работать в Киев.

В столице снова возобновили работу после вынужденного перерыва дипломаты Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Нидерландов.

Возобновление работы посольства Канады и визиты политиков 8 мая

Сегодня, 8 мая, премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с дипломатическим визитом в Украину. Он присутствовал при возобновлении работы посольства Канады в Киеве и непосредственно участвовал в поднятии флага с кленовым листом. Кроме этого канадский премьер посетил разрушенный город Ирпень, где собственными глазами увидел ужасающие последствия пребывания там российских оккупантов.

Трюдо отметил, что самое большое впечатление на него произвело то, что враг атаковал именно гражданские объекты.

Также 8 мая в Киев прибыла глава Бунестага Германии Бербель Бас. Главной целью визита было поминание всех жертв Второй мировой войны. Также во время визита в Киев у Басс были запланированы политические переговоры. Известно, что глава Бундестага уже встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

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